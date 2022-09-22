https://ria.ru/20220922/sarmat-1818608612.html
"Сармат" достанет почти до любой точки Земли, заявил генконструктор
"Сармат" достанет почти до любой точки Земли, заявил генконструктор - РИА Новости, 22.09.2022
"Сармат" достанет почти до любой точки Земли, заявил генконструктор
У межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" десятки видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли, рассказал в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:28
2022-09-22T10:28
2022-09-22T10:28
безопасность
земля
россия
плесецк
российская академия наук
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. У межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" десятки видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь."В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара", - сказал Дегтярь."Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тысяч киломеров.По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818604393.html
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818605317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, земля, россия, плесецк, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)
Безопасность, Земля, Россия, Плесецк, Российская академия наук, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета)
"Сармат" достанет почти до любой точки Земли, заявил генконструктор
Генконструктор ГРЦ Макеева Дегтярь: "Сармат" достанет почти до любой точки Земли
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. У межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" десятки видов боевого оснащения, что позволяет ей наносить удар почти по любой точке Земли, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара", - сказал Дегтярь.
"Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России
.
Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк
прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тысяч киломеров.
По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН
. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае
. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".