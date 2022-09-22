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Владимир Дегтярь: ракета "Сармат" обесценит все наработки НАТО

Владимир Дегтярь: ракета "Сармат" обесценит все наработки НАТО - РИА Новости, 22.09.2022

Владимир Дегтярь: ракета "Сармат" обесценит все наработки НАТО

Успешный испытательный пуск баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" поднял большую информационную волну как в России, так и за рубежом. Интерес к этой... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:00

2022-09-22T10:00

2022-09-22T10:00

интервью

российская академия наук

сармат (ракета)

глонасс (система навигации)

нато

россия

безопасность

космос - риа наука

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Успешный испытательный пуск баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" поднял большую информационную волну как в России, так и за рубежом. Интерес к этой теме не стихает у военных обозревателей и политиков, журналистов и блогеров, а также и у обычных граждан. О том, как создавалась ракета, и что она значит для России и мира, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.– Владимир Григорьевич, почему именно Государственному ракетному центру – разработчику морских стратегических ракетных комплексов – руководством страны была поручена задача по разработке перспективной ракеты наземного базирования тяжелого класса?– Начну с того, что в истории "ГРЦ Макеева", которому в декабре нынешнего года исполняется 75 лет, это не первый опыт создания баллистической ракеты наземного базирования. Шестьдесят лет назад на вооружение Советской армии, а затем и стран Варшавского договора, был принят подвижный ракетный комплекс с баллистической ракетой Р-17 разработки ГРЦ, которая в классификации НАТО получила название "Скад". Дальность полета этой ракеты была 300 километров, и она относилась к оперативно-тактическому классу ракет. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам "Скад" получил такое же мировое признание, как и автомат Калашникова. Он стоял на вооружении ряда стран Африки, Азии и Ближнего Востока (Египет, Ливия, Иран, ОАЭ, Йемен, Сирия, Вьетнам, КНДР) и, насколько мне известно, в некоторых странах в модернизированном виде до сих пор находится на вооружении.На протяжении всей своей истории коллективам ГРЦ и возглавляемой им кооперации удавалось создавать действительно выдающиеся образцы боевой ракетной техники, обладающие новизной и непревзойденными характеристиками. Ярким примером могут быть ракетные комплексы стратегического назначения морского базирования "Синева" и "Лайнер", составляющие сегодня основу морской компоненты ядерной триады России.Главным аргументом в выборе головного разработчика "Сармата", полагаю, явился многолетний уникальный опыт, научно-технический потенциал, накопленный при разработке трех поколений ракетных комплексов, восемь базовых ракет и 16 их модернизированных вариантов, которые на протяжении десятилетий составляют основу морских стратегических ядерных сил нашей страны. Все это было использовано нами при выполнении конкурсного проекта "Сармат", и мы вновь доказали, что способны и умеем решать сложные научно-технические и организационные задачи нового для ГРЦ направления работ.– Означает ли это, что, занимаясь разработкой "Сармата", ГРЦ и возглавляемая им кооперация разработчиков ракетных систем перепрофилируется на создание только ракетных комплексов наземного базирования для РВСН?– Ни в коей мере. Ядерная триада России должна развиваться гармонично. Только тогда она будет способна решить основную возлагаемую на нее задачу: обеспечить невозможность уничтожения всего арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника и предоставить гибкость в его применении. Даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов, третий должен быть способен нанести ответный удар, гарантирующий уничтожение противника или причинение ему неприемлемого ущерба. Поэтому стратегические ядерные заряды нашего государства распределены между тремя видами ядерных вооруженных сил стратегического назначения, которые называются компонентами триады: сухопутным, морским и воздушным. И при этом для каждого компонента триады должен быть достигнут, по крайней мере, паритет с соответствующими компонентами наших "партнеров", хотя вместо этого широко используемого в настоящее время дипломатического термина следует использовать более конкретный: "вероятный противник".И поэтому "ГРЦ Макеева" не прекращает исследования по совершенствованию морских ракетных комплексов и способов их размещения на атомных подводных лодках для оптимизации летно-технических характеристик морских ракет. Эти исследования направлены на реализацию максимально достижимых на современном уровне развития отечественных предприятий промышленности требований к перспективным ракетным комплексам, что позволит обеспечить необходимую обороноспособность нашего государства в течение нескольких следующих десятилетий.– В чем уникальность "Сармата"?– "Сармат" обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании. Уже на этапе эскизного проектирования, а затем и на этапе разработки рабочей конструкторской документации мы увидели, что большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет, обладают свойством масштабируемости, то есть могут быть использованы и при разработке "Сармата", масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его "морских прототипов". Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками и, во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты."Сармат" обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета."Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО. Бортовая система управления полетом "Сармата" обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО.В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара.– Почему "Сармат" так нужен России?– Вся история "партнерских отношений" с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной – неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе, или Россия имеет преимущество.После завершения испытаний и принятия на вооружение "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода", который в классификации НАТО не случайно носит название "Сатана", и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали "Сармат" "Сатаной-2", я бы назвал его "Сатана в квадрате". Такая своевременная замена "Сатаны" на комплекс, обладающий более высокими летно-техническими характеристиками, существенно повысит боевой потенциал Вооруженных сил России и надежно обеспечит ее безопасность от внешних угроз. В сегодняшних сложных геополитических условиях "Сармат" – это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания, гарантия сохранения мира и повод для возобновления реальных переговоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).В подтверждение своих слов приведу один исторический пример. Тридцать лет назад, за несколько месяцев до распада, СССР и США вели переговоры по СНВ, во время которых американская сторона настойчиво пыталась вывести за рамки договора количество ядерных зарядов, которые могли быть установлены на их крылатые ракеты морского базирования. Чтобы склонить США к нашей позиции, по приказу МО СССР на Северном флоте была проведена уникальная операция под названием "Бегемот": залп полным боекомплектом (16 ракет), который выполнил атомный ракетный подводный крейсер из глубин Баренцева моря 8 августа 1991 года. Он продемонстрировал фактическую эффективность морской составляющей нашей ядерной триады. Когда американцы увидели, что в течение нескольких минут из любой точки мирового океана в их сторону могут быть направлены 64 ядерных заряда, переговоры перешли в приемлемое для нас русло.

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/kontrakt-1810017617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/sarmat-1805424984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/sarmat-1804563081.html

https://ria.ru/20220702/sarmat-1799762679.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, российская академия наук, сармат (ракета), глонасс (система навигации), нато, россия, безопасность, космос - риа наука, государственный ракетный центр им. макеева, ракетные войска стратегического назначения