Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик
Академик Дегтярь: боеголовки ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО", - сказал Дегтярь.
Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".