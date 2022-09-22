https://ria.ru/20220922/sarmat-1818605317.html

Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик

Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик - РИА Новости, 22.09.2022

Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик

Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:15

2022-09-22T10:15

2022-09-22T10:15

безопасность

земля

плесецк

красноярский край

российская академия наук

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь."Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО", - сказал Дегтярь.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220922/raketa-1818603912.html

https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603603.html

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плесецк

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, земля, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)