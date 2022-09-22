Рейтинг@Mail.ru
Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818605317.html
Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик
Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик - РИА Новости, 22.09.2022
Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик
Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:15
2022-09-22T10:15
безопасность
земля
плесецк
красноярский край
российская академия наук
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589438900_586:335:3631:2048_1920x0_80_0_0_77de08688fe1f5eed70197c3c6d6f267.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь."Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО", - сказал Дегтярь.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220922/raketa-1818603912.html
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603603.html
земля
плесецк
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589438900_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6437c31f1d7b9a9c2fc35b1370fb4ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, земля, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)
Безопасность, Земля, Плесецк, Красноярский край, Российская академия наук, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета)
10:15 22.09.2022
 
Точную траекторию боеголовок "Сармата" просчитать нельзя, заявил академик

Академик Дегтярь: боеголовки ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" сложно обнаружить в полете, а их точную траекторию просчитать невозможно, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"Сармат" оснащен специальными средствами, затрудняющими обнаружение его боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет ПРО", - сказал Дегтярь.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:07Новое оружие России
Генеральный конструктор сравнил ракету "Сармат" с "Сатаной"
Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель самый мощный в мире и обладает наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".
Читайте полный текст интервью >>
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:06
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО
 
БезопасностьЗемляПлесецкКрасноярский крайРоссийская академия наукРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала