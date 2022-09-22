https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603603.html

"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО

"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО - РИА Новости, 22.09.2022

"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО

Система управления МБР "Сармат" позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:06

2022-09-22T10:06

2022-09-22T10:06

безопасность

россия

плесецк

красноярский край

российская академия наук

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система управления МБР "Сармат" позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь."Бортовая система управления полетом "Сармата" обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО", - сказал Дегтярь."Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тысяч киломеров.По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603166.html

https://ria.ru/20220727/sarmat-1805403502.html

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плесецк

красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), глонасс (система навигации)