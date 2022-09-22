Рейтинг@Mail.ru
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603603.html
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО - РИА Новости, 22.09.2022
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО
Система управления МБР "Сармат" позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:06
2022-09-22T10:06
безопасность
россия
плесецк
красноярский край
российская академия наук
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
глонасс (система навигации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_d797e4627f763050089c45843c59dfc4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система управления МБР "Сармат" позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь."Бортовая система управления полетом "Сармата" обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО", - сказал Дегтярь."Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тысяч киломеров.По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818603166.html
https://ria.ru/20220727/sarmat-1805403502.html
россия
плесецк
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_16:0:1257:931_1920x0_80_0_0_97eef4e600ab4b4b1cdc6fd37be122f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, плесецк, красноярский край, российская академия наук, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), глонасс (система навигации)
Безопасность, Россия, Плесецк, Красноярский край, Российская академия наук, Ракетные войска стратегического назначения, Сармат (ракета), ГЛОНАСС (система навигации)
10:06 22.09.2022
 
"Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО

Академик Дегтярь: "Сармат" наводится на цель даже при попадании ракеты ПРО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Система управления МБР "Сармат" позволяет ракете наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
"Бортовая система управления полетом "Сармата" обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО", - сказал Дегтярь.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат
Вчера, 10:04Новое оружие России
Генконструктор рассказал, как "Сармату" удается преодолевать ПРО
"Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей, что позволит значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке, то есть на расстояние более 6,7 тысяч киломеров.
По завершении программы испытаний "Сармат" поступит на вооружение РВСН. Первым на новый комплекс будет перевооружен головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам: она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отмечали в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" был подписан на форуме "Армия-2022".
Читайте полный текст интервью >>
Испытания межконтинентальной ракеты Сармат
27 июля, 17:54
В США оценили российскую стратегическую ракету "Сармат"
 
БезопасностьРоссияПлесецкКрасноярский крайРоссийская академия наукРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)ГЛОНАСС (система навигации)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала