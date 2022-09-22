https://ria.ru/20220922/referendum-1818774523.html
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами
Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:56
2022-09-22T18:56
2022-09-22T18:56
в мире
александр кофман
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818722806_0:234:2960:1899_1920x0_80_0_0_ba302c68af512ac5bb7fa5c00e76dd50.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в максимальной боевой готовности, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Разумеется, и попытки (сорвать процесс голосования – ред.) наверняка будут, и теракты они будут пытаться организовать. Я под терактами подразумеваю обстрелы, поскольку все участки находятся под неусыпным наблюдением государственной безопасности. Я уверен, что терактов, не связанных с обстрелами не будет точно", - сказал РИА Новости Кофман.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html
https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818722806_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a7e21835bbb40dbec51e16f0d1a3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр кофман, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Александр Кофман, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами
Глава ОП ДНР Кофман: Киев попытается сорвать референдум о вхождении в Россию обстрелами