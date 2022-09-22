https://ria.ru/20220922/referendum-1818774523.html

В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами

В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами - РИА Новости, 22.09.2022

В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами

Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:56

2022-09-22T18:56

2022-09-22T18:56

в мире

александр кофман

денис пушилин

леонид пасечник

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в максимальной боевой готовности, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Разумеется, и попытки (сорвать процесс голосования – ред.) наверняка будут, и теракты они будут пытаться организовать. Я под терактами подразумеваю обстрелы, поскольку все участки находятся под неусыпным наблюдением государственной безопасности. Я уверен, что терактов, не связанных с обстрелами не будет точно", - сказал РИА Новости Кофман.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр кофман, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе