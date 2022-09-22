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В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами - РИА Новости, 22.09.2022
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В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами
Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:56
2022-09-22T18:56
в мире
александр кофман
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
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луганская народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в максимальной боевой готовности, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Разумеется, и попытки (сорвать процесс голосования – ред.) наверняка будут, и теракты они будут пытаться организовать. Я под терактами подразумеваю обстрелы, поскольку все участки находятся под неусыпным наблюдением государственной безопасности. Я уверен, что терактов, не связанных с обстрелами не будет точно", - сказал РИА Новости Кофман.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/lnr-1818754249.html
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донецкая народная республика
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в мире, александр кофман, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе
В мире, Александр Кофман, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, НАТО, Референдум в Донбассе
18:56 22.09.2022
 
В ДНР допустили, что Киев попытается сорвать референдум обстрелами

Глава ОП ДНР Кофман: Киев попытается сорвать референдум о вхождении в Россию обстрелами

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат с номером участковой комиссии в Донецке
Плакат с номером участковой комиссии в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Плакат с номером участковой комиссии в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, прибегнув к обстрелам, но ПВО республики находится в максимальной боевой готовности, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"Разумеется, и попытки (сорвать процесс голосования – ред.) наверняка будут, и теракты они будут пытаться организовать. Я под терактами подразумеваю обстрелы, поскольку все участки находятся под неусыпным наблюдением государственной безопасности. Я уверен, что терактов, не связанных с обстрелами не будет точно", - сказал РИА Новости Кофман.
Волонтеры раздают на улицах Луганска информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:44Специальная военная операция на Украине
Жители ЛНР возвращаются из других стран, чтобы проголосовать на референдуме
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:28Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого
 
В миреАлександр КофманДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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