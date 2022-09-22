https://ria.ru/20220922/poezd-1818635608.html
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 22.09.2022
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:54
2022-09-22T12:54
2022-09-22T12:54
туризм
мурманск
мурманская область
ржд
октябрьская железная дорога
санкт-петербург
пассажиры
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802174606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c3e86e7897e683bb92052dfa2ae7a.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД."Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской железной дороги. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона. Проведены работы по восстановлению поврежденного участка пути", — говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.Уточняется, что движение через перегон открыто в 9.16 мск. Задержанные ранее поезда №285 Мурманск — Новороссийск и №15 Мурманск — Москва отправлены в 9.30 и в 9.45 соответственно.Пять вагонов пассажирского поезда в среду днем сошли с рельсов в районе станции Куна в Мурманской области. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/rzhd-1818407631.html
мурманск
мурманская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802174606_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_45e7bd830c453c7fbd3586e375289eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, мурманская область, ржд, октябрьская железная дорога, санкт-петербург, пассажиры, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Мурманск, Мурманская область, РЖД, Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербург, пассажиры, Происшествия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов
РЖД: движение поездов в Мурманской области после схода вагонов восстановлено