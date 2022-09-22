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В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 22.09.2022
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:54
2022-09-22T12:54
туризм
мурманск
мурманская область
ржд
октябрьская железная дорога
санкт-петербург
пассажиры
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД."Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской железной дороги. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона. Проведены работы по восстановлению поврежденного участка пути", — говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.Уточняется, что движение через перегон открыто в 9.16 мск. Задержанные ранее поезда №285 Мурманск — Новороссийск и №15 Мурманск — Москва отправлены в 9.30 и в 9.45 соответственно.Пять вагонов пассажирского поезда в среду днем сошли с рельсов в районе станции Куна в Мурманской области. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал.
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мурманск, мурманская область, ржд, октябрьская железная дорога, санкт-петербург, пассажиры, происшествия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Мурманск, Мурманская область, РЖД, Октябрьская железная дорога, Санкт-Петербург, пассажиры, Происшествия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
12:54 22.09.2022
 
В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов

РЖД: движение поездов в Мурманской области после схода вагонов восстановлено

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкПроводницы в вагоне поезда Чита – Москва
Проводницы в вагоне поезда Чита – Москва - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД.
"Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской железной дороги. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона. Проведены работы по восстановлению поврежденного участка пути", — говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.
Уточняется, что движение через перегон открыто в 9.16 мск. Задержанные ранее поезда №285 Мурманск — Новороссийск и №15 Мурманск — Москва отправлены в 9.30 и в 9.45 соответственно.
Пять вагонов пассажирского поезда в среду днем сошли с рельсов в районе станции Куна в Мурманской области. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал.
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