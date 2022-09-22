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В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов

В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 22.09.2022

В Мурманской области восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:54

2022-09-22T12:54

2022-09-22T12:54

туризм

мурманск

мурманская область

ржд

октябрьская железная дорога

санкт-петербург

пассажиры

происшествия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Движение поездов после схода вагонов пассажирского состава Мурманск — Санкт-Петербург восстановлено, сообщают РЖД."Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Куна — Ягельный Бор Октябрьской железной дороги. Сошедшие вагоны поезда №21 были поставлены на путь и вывезены с перегона. Проведены работы по восстановлению поврежденного участка пути", — говорится в Telegram-канале железнодорожного холдинга.Уточняется, что движение через перегон открыто в 9.16 мск. Задержанные ранее поезда №285 Мурманск — Новороссийск и №15 Мурманск — Москва отправлены в 9.30 и в 9.45 соответственно.Пять вагонов пассажирского поезда в среду днем сошли с рельсов в районе станции Куна в Мурманской области. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/rzhd-1818407631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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