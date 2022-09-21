14:08 21.09.2022 (обновлено: 18:49 21.09.2022)
В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург
В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураСхода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Двадцать первого сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
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Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
2 из 3
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
3 из 3
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
1 из 3
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
2 из 3
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
3 из 3
Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
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