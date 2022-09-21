https://ria.ru/20220921/poezd-1818417067.html

В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург

В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург - РИА Новости, 21.09.2022

В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург

Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:08

2022-09-21T14:08

2022-09-21T18:49

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в региональном ГУ МЧС."Двадцать первого сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

https://ria.ru/20220805/poezd-1807382203.html

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Кирилл Волков

происшествия, мурманская область, ржд, новости - туризм, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск