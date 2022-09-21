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В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург
В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург - РИА Новости, 21.09.2022
В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург
Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:08
2022-09-21T18:49
происшествия
мурманская область
ржд
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
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МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в региональном ГУ МЧС."Двадцать первого сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
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происшествия, мурманская область, ржд, новости - туризм, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск
Происшествия, Мурманская область, РЖД, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мурманск
14:08 21.09.2022 (обновлено: 18:49 21.09.2022)
 
В Мурманской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Санкт-Петербург

В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураСхода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
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МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Двадцать первого сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
1 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
2 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
3 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
1 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
2 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
3 из 3

Сход вагонов пассажирского поезда в Мурманской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.
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