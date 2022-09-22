https://ria.ru/20220922/otsrochka-1818695425.html
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:16
2022-09-22T15:16
2022-09-22T16:48
общество
ольга ковитиди
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней."Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.
https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, ольга ковитиди, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Ольга Ковитиди, Россия, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
15:16 22.09.2022 (обновлено: 16:48 22.09.2022)
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
Сенатор Ковитиди предложила исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России
необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.
Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.