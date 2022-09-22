https://ria.ru/20220922/otsrochka-1818695425.html

В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку

В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022

В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку

Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:16

2022-09-22T15:16

2022-09-22T16:48

общество

ольга ковитиди

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней."Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.

https://ria.ru/20220921/otsrochka-1818403055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ольга ковитиди, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф