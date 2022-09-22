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В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
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В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку - РИА Новости, 22.09.2022
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку
Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:16
2022-09-22T16:48
общество
ольга ковитиди
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней."Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.
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общество, ольга ковитиди, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Ольга Ковитиди, Россия, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
15:16 22.09.2022 (обновлено: 16:48 22.09.2022)
 
В Совфеде предложили сократить список болезней, с которыми дают отсрочку

Сенатор Ковитиди предложила исключить часть болезней из оснований для отсрочки от службы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОтправка призывников на военную службу из Свердловской области
Отправка призывников на военную службу из Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Отправка призывников на военную службу из Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.
Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:34
Правительство определит категории граждан, которым дадут право на отсрочку
 
ОбществоОльга КовитидиРоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
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