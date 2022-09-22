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Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 22.09.2022
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Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 22.09.2022
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:21
2022-09-22T20:18
в мире
станислав зась
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
григорий карасин
ереван
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации.Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам, и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают на том, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html
https://ria.ru/20220922/armeniya-1818753163.html
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в мире, станислав зась, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, григорий карасин, ереван, совет федерации рф
В мире, Станислав Зась, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Григорий Карасин, Ереван, Совет Федерации РФ
19:21 22.09.2022 (обновлено: 20:18 22.09.2022)
 
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ Зась посетил район Вайоцдзорской области Армении на границе с Азербайджаном

© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасности
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации.
Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам, и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 22:08
Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают на том, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:42
Двое армянских военных смогли выйти из окружения, заявили в Ереване
 
В миреСтанислав ЗасьАрменияАзербайджанОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеГригорий КарасинЕреванСовет Федерации РФ
 
 
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