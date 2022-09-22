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Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 22.09.2022

Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:21

2022-09-22T19:21

2022-09-22T20:18

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации.Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам, и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают на том, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html

https://ria.ru/20220922/armeniya-1818753163.html

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