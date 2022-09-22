19:21 22.09.2022 (обновлено: 20:18 22.09.2022)
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
Генсек ОДКБ Зась посетил район Вайоцдзорской области Армении на границе с Азербайджаном
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащий с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении, сообщил секретариат организации.
Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам, и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.
20 сентября, 22:08Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают на том, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.