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В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии - РИА Новости, 22.09.2022
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В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии
В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии - РИА Новости, 22.09.2022
В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав России, в четверг начнут работу в республике. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:23
2022-09-22T00:23
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав России, в четверг начнут работу в республике.По ее словам, идет процесс рассмотрения заявок ряда иностранных наблюдателей, пожелавших работать на референдуме."К нам поступают заявки. По иностранным наблюдателям еще рассматриваются заявки", - пояснила Кравченко.Она уточнила, что на каждом участке будут работать по два наблюдателя от республики, а также иностранные наблюдатели. По словам Кравченко, голосование на участках пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях,Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что одной из приоритетных задач в эти дни является не только организация референдума, но и его безопасность, над которой работают компетентные органы.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
00:23 22.09.2022
 
В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии

В ЛНР с 22 сентября начнут работу участковые избирательные комиссии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав России, в четверг начнут работу в республике.
"С 22 сентября участковые избирательные комиссии начинают работать в республике", - заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
По ее словам, идет процесс рассмотрения заявок ряда иностранных наблюдателей, пожелавших работать на референдуме.
"К нам поступают заявки. По иностранным наблюдателям еще рассматриваются заявки", - пояснила Кравченко.
Она уточнила, что на каждом участке будут работать по два наблюдателя от республики, а также иностранные наблюдатели. По словам Кравченко, голосование на участках пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях,
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что одной из приоритетных задач в эти дни является не только организация референдума, но и его безопасность, над которой работают компетентные органы.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 20:12
Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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