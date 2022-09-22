https://ria.ru/20220922/lnr-1818571393.html

В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии

В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии - РИА Новости, 22.09.2022

В ЛНР начнут работу участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав России, в четверг начнут работу в республике. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:23

2022-09-22T00:23

2022-09-22T00:23

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав России, в четверг начнут работу в республике.По ее словам, идет процесс рассмотрения заявок ряда иностранных наблюдателей, пожелавших работать на референдуме."К нам поступают заявки. По иностранным наблюдателям еще рассматриваются заявки", - пояснила Кравченко.Она уточнила, что на каждом участке будут работать по два наблюдателя от республики, а также иностранные наблюдатели. По словам Кравченко, голосование на участках пройдет только 27 сентября, с 23 по 26 его проведут на придомовых территориях,Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что одной из приоритетных задач в эти дни является не только организация референдума, но и его безопасность, над которой работают компетентные органы.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/kosachev-1818536155.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе