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Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 22.09.2022
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Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:19
2022-09-22T20:51
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
киев
украина
россия
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.В первую очередь он отметил, что из России пытаются сделать агрессора, забывая об убийствах Киевом людей в Донбассе. При этом своей безнаказанностью власти Украины "обязаны" Германии, Франции и США, подчеркнул глава МИД. В частности, Киев откровенно саботировал выполнение Минских соглашений, лицемерно заявляя о приверженности им.Между тем страны Запада закрывали глаза на эти бесчинства, а сейчас накачивают Украину оружием, становясь, таким образом, стороной конфликта, подчеркнул Лавров.Лавров также указал на применение Украиной в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", которые запрещены международными конвенциями. По его словам, Запад сегодня выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", покрывая преступления Киева.Кроме того, министр раскритиковал деятельность Международного уголовного суда, который пытается обвинить российских военных в совершении преступлений. Он отметил, что при этом ни госпереворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов Донбасса и многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны МУС". Так что доверия к этому органу больше не осталось, подчеркнул Лавров.Помимо этого, речь зашла о провокации в Буче. Глава российского МИД отметил, что западные страны не хотят добиваться от властей Украины, чтобы те опубликовали имена людей, чьи тела запечатлены на снимках. Он призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поспособствовать решению этого вопроса.Относительно участия иностранных наемников в конфликте на стороне Украины глава МИД России отметил, что всех виновных в обстрелах мирного населения привлекут к ответственности вне зависимости от их гражданства.Также Лавров подчеркнул, что проведение референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях стало ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать из страны. "Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. &lt;...&gt; Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — сказал министр.Лавров также сообщил об огромном количестве фактов, доказывающих, что Киев готовился исполнять роль "анти-России". Он заявил, что Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности России.Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии выступит президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября.
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, киев, украина, россия, совет безопасности оон, оон, антониу гутерреш, международный уголовный суд
В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Антониу Гутерреш, Международный уголовный суд
19:19 22.09.2022 (обновлено: 20:51 22.09.2022)
 
Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.
В первую очередь он отметил, что из России пытаются сделать агрессора, забывая об убийствах Киевом людей в Донбассе. При этом своей безнаказанностью власти Украины "обязаны" Германии, Франции и США, подчеркнул глава МИД. В частности, Киев откровенно саботировал выполнение Минских соглашений, лицемерно заявляя о приверженности им.
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Между тем страны Запада закрывали глаза на эти бесчинства, а сейчас накачивают Украину оружием, становясь, таким образом, стороной конфликта, подчеркнул Лавров.

"Особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того чтобы растащить и ослабить Россию", — сказал министр.

Лавров также указал на применение Украиной в Донбассе противопехотных мин "Лепесток", которые запрещены международными конвенциями. По его словам, Запад сегодня выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", покрывая преступления Киева.
Кроме того, министр раскритиковал деятельность Международного уголовного суда, который пытается обвинить российских военных в совершении преступлений. Он отметил, что при этом ни госпереворот на Украине, ни события в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрел мирных городов Донбасса и многие другие события "не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны МУС". Так что доверия к этому органу больше не осталось, подчеркнул Лавров.
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Помимо этого, речь зашла о провокации в Буче. Глава российского МИД отметил, что западные страны не хотят добиваться от властей Украины, чтобы те опубликовали имена людей, чьи тела запечатлены на снимках. Он призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поспособствовать решению этого вопроса.
Относительно участия иностранных наемников в конфликте на стороне Украины глава МИД России отметил, что всех виновных в обстрелах мирного населения привлекут к ответственности вне зависимости от их гражданства.
Также Лавров подчеркнул, что проведение референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях стало ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать из страны.
"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию. <...> Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, — это ответ на его пожелание", — сказал министр.
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Лавров также сообщил об огромном количестве фактов, доказывающих, что Киев готовился исполнять роль "анти-России". Он заявил, что Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности России.
Генассамблея проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".
Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии выступит президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября.
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