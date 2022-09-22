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В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/lavra-1818773489.html
В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века
В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века - РИА Новости, 22.09.2022
В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века
Подлинная скульптура Федота Шубина, творившего в ХVIII веке, выявлена в ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:53
2022-09-22T18:53
религия
александр невский
екатерина ii
санкт-петербург
санкт-петербургская митрополия
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подлинная скульптура Федота Шубина, творившего в ХVIII веке, выявлена в ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, у нее высокая степень сохранности, рассказала РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, автор проекта реставрации интерьера Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Ольга Крюкова."В ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре выявлена подлинная скульптура Федота Шубина (ХVIII) - князя Гавриила, имеющая высокую степень сохранности. Все скульптуры над карнизом собора были во многом уничтожены в советский период, были сбиты лики, атрибутика, остались одни остовы. При реставрации в 60-е годы эти скульптуры были воссозданы в облике, близком к первоначальному, а эта скульптура, судя по расчисткам, дошла до нас в своем историческом облике, в отличие от остальных скульптур", - рассказала Крюкова.Комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора был проведен в 2021 году, по результатам которого разработан проект реставрации интерьеров храма. Собор закроют на реставрацию в начале декабря, она займет три года, говорил ранее РИА Новости помощник наместника лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов.Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры был построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Ивана Старова. Торжественное освящение собора во имя Святой и Живоначальной Троицы и установка в нем раки с главной святыней монастыря - мощами святого князя Александра Невского прошло 12 сентября 1790 года. Собор отличался богатым внутренним убранством. Его росписью и отделкой занимались выдающиеся художники и скульпторы того времени. Картины Ван Дейка, Бассано, Гверчино, Строцци и других были переданы в собор из Эрмитажа в 1794 году по указанию Екатерины II. Интерьеры Троицкого собора обновлялись дважды - в XIX и один раз в середине XX века.
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александр невский, екатерина ii, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия, религия
Религия, Александр Невский, Екатерина II, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская митрополия, Религия
18:53 22.09.2022
 

В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкАлександро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге
Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подлинная скульптура Федота Шубина, творившего в ХVIII веке, выявлена в ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, у нее высокая степень сохранности, рассказала РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, автор проекта реставрации интерьера Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Ольга Крюкова.

"В ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре выявлена подлинная скульптура Федота Шубина (ХVIII) - князя Гавриила, имеющая высокую степень сохранности. Все скульптуры над карнизом собора были во многом уничтожены в советский период, были сбиты лики, атрибутика, остались одни остовы. При реставрации в 60-е годы эти скульптуры были воссозданы в облике, близком к первоначальному, а эта скульптура, судя по расчисткам, дошла до нас в своем историческом облике, в отличие от остальных скульптур", - рассказала Крюкова.

Комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора был проведен в 2021 году, по результатам которого разработан проект реставрации интерьеров храма. Собор закроют на реставрацию в начале декабря, она займет три года, говорил ранее РИА Новости помощник наместника лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов.

Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры был построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Ивана Старова. Торжественное освящение собора во имя Святой и Живоначальной Троицы и установка в нем раки с главной святыней монастыря - мощами святого князя Александра Невского прошло 12 сентября 1790 года. Собор отличался богатым внутренним убранством. Его росписью и отделкой занимались выдающиеся художники и скульпторы того времени. Картины Ван Дейка, Бассано, Гверчино, Строцци и других были переданы в собор из Эрмитажа в 1794 году по указанию Екатерины II. Интерьеры Троицкого собора обновлялись дважды - в XIX и один раз в середине XX века.
Троицкий собор Александро-Невской лавры - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 17:39Религия
Интерьерам Троицкого собора Александро-Невской лавры вернут облик XIX века
 
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