В Троицком соборе в Александро-Невской лавры выявлена скульптура ХVIII века
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкАлександро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Подлинная скульптура Федота Шубина, творившего в ХVIII веке, выявлена в ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, у нее высокая степень сохранности, рассказала РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, автор проекта реставрации интерьера Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Ольга Крюкова.
"В ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре выявлена подлинная скульптура Федота Шубина (ХVIII) - князя Гавриила, имеющая высокую степень сохранности. Все скульптуры над карнизом собора были во многом уничтожены в советский период, были сбиты лики, атрибутика, остались одни остовы. При реставрации в 60-е годы эти скульптуры были воссозданы в облике, близком к первоначальному, а эта скульптура, судя по расчисткам, дошла до нас в своем историческом облике, в отличие от остальных скульптур", - рассказала Крюкова.
Комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора был проведен в 2021 году, по результатам которого разработан проект реставрации интерьеров храма. Собор закроют на реставрацию в начале декабря, она займет три года, говорил ранее РИА Новости помощник наместника лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов.
Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры был построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Ивана Старова. Торжественное освящение собора во имя Святой и Живоначальной Троицы и установка в нем раки с главной святыней монастыря - мощами святого князя Александра Невского прошло 12 сентября 1790 года. Собор отличался богатым внутренним убранством. Его росписью и отделкой занимались выдающиеся художники и скульпторы того времени. Картины Ван Дейка, Бассано, Гверчино, Строцци и других были переданы в собор из Эрмитажа в 1794 году по указанию Екатерины II. Интерьеры Троицкого собора обновлялись дважды - в XIX и один раз в середине XX века.
"В ходе исследовательских работ в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской лавре выявлена подлинная скульптура Федота Шубина (ХVIII) - князя Гавриила, имеющая высокую степень сохранности. Все скульптуры над карнизом собора были во многом уничтожены в советский период, были сбиты лики, атрибутика, остались одни остовы. При реставрации в 60-е годы эти скульптуры были воссозданы в облике, близком к первоначальному, а эта скульптура, судя по расчисткам, дошла до нас в своем историческом облике, в отличие от остальных скульптур", - рассказала Крюкова.
Комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора был проведен в 2021 году, по результатам которого разработан проект реставрации интерьеров храма. Собор закроют на реставрацию в начале декабря, она займет три года, говорил ранее РИА Новости помощник наместника лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов.
Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры был построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Ивана Старова. Торжественное освящение собора во имя Святой и Живоначальной Троицы и установка в нем раки с главной святыней монастыря - мощами святого князя Александра Невского прошло 12 сентября 1790 года. Собор отличался богатым внутренним убранством. Его росписью и отделкой занимались выдающиеся художники и скульпторы того времени. Картины Ван Дейка, Бассано, Гверчино, Строцци и других были переданы в собор из Эрмитажа в 1794 году по указанию Екатерины II. Интерьеры Троицкого собора обновлялись дважды - в XIX и один раз в середине XX века.