https://ria.ru/20220922/dnr-1818813520.html

ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин

ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.09.2022

ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин

ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T23:01

2022-09-22T23:01

2022-09-23T00:43

днр

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Ситуация на севере <...> крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Ранее председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России, который будет проходить с 23 по 27 сентября, но силы республики находятся в максимальной боевой готовности.В четверг Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины в районе Северска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

днр, в мире, денис пушилин, леонид пасечник