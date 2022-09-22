23:01 22.09.2022 (обновлено: 00:43 23.09.2022)
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере республики
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТабличка "Мины" возле въездной стелы в Красный Лиман
Табличка "Мины" возле въездной стелы в Красный Лиман. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Ситуация на севере <...> крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России, который будет проходить с 23 по 27 сентября, но силы республики находятся в максимальной боевой готовности.
В четверг Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины в районе Северска в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.