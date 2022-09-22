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ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/dnr-1818813520.html
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.09.2022
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин
ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T23:01
2022-09-23T00:43
днр
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин."Ситуация на севере &lt;...&gt; крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Ранее председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России, который будет проходить с 23 по 27 сентября, но силы республики находятся в максимальной боевой готовности.В четверг Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины в районе Северска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
https://ria.ru/20220922/diversanty-1818787587.html
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днр, в мире, денис пушилин, леонид пасечник
ДНР, Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
23:01 22.09.2022 (обновлено: 00:43 23.09.2022)
 
ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере ДНР, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере республики

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТабличка "Мины" возле въездной стелы в Красный Лиман
Табличка Мины возле въездной стелы в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Табличка "Мины" возле въездной стелы в Красный Лиман. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. ВСУ сгруппировали значительные силы на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Ситуация на севере <...> крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление", — заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
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Ранее председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России, который будет проходить с 23 по 27 сентября, но силы республики находятся в максимальной боевой готовности.
В четверг Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины в районе Северска в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
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Специальная военная операция на УкраинеДНРВ миреДенис ПушилинЛеонид Пасечник
 
 
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