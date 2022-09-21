https://ria.ru/20220921/vdv-1818394389.html
Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу
Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу
Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:06
2022-09-21T13:06
2022-09-21T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794941893_0:47:3041:1759_1920x0_80_0_0_fc2de48d2780364223a465ee8a4372cc.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Согласно сайту Минобороны РФ, боевой и численный состав – это количество различных подразделений, входящих в формирование, а также численность личного состава, вооружения и техники."Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.По его словам, с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены "самые сложные и ответственные задачи"."Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более 10 тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры."В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава", - сказал министр.Он сообщил, что на заседании будет обсуждены выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Минобороны.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794941893_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_c12d070c9ffeadb9489c5b8e364b8423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что боевой состав воздушно-десантных войск будет нарастать
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Согласно сайту Минобороны РФ, боевой и численный состав – это количество различных подразделений, входящих в формирование, а также численность личного состава, вооружения и техники.
"Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ
в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.
По его словам, с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены "самые сложные и ответственные задачи".
"Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более 10 тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.
По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры.
"В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава", - сказал министр.
Он сообщил, что на заседании будет обсуждены выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Минобороны.