https://ria.ru/20220921/vdv-1818394389.html

Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу

Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Боевой состав ВДВ будет наращиваться, заявил Шойгу

Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:06

2022-09-21T13:06

2022-09-21T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Согласно сайту Минобороны РФ, боевой и численный состав – это количество различных подразделений, входящих в формирование, а также численность личного состава, вооружения и техники."Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России в среду.По его словам, с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены "самые сложные и ответственные задачи"."Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более 10 тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, 21 удостоен звания Героя Российской Федерации", - сказал Шойгу.По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры."В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава", - сказал министр.Он сообщил, что на заседании будет обсуждены выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Минобороны.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818390272.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382700.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире