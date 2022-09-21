Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: Украина не смогла поставить Донбасс на колени, не сможет и Россию
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию.
Он отметил, что жители Донбасса ждали референдума о вхождении в состав РФ долгие восемь лет, в ходе которых Киев пытался утопить их в крови, расстреливал, убивал, оставлял без света, воды и еды.
"У украинских нацистов, как мы с вами знаем и видим, ничего не получилось. Не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени весь Русский мир, Россию, частью который является, конечно же и сам Донбасс", - сказал Пасечник, видео опубликовала государственная телевизионная и радиовещательная компания ЛНР "Луганск 24".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.