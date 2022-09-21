https://ria.ru/20220921/ukraina-1818500150.html

Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник

Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.09.2022

Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:01

2022-09-21T18:01

2022-09-21T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию.Он отметил, что жители Донбасса ждали референдума о вхождении в состав РФ долгие восемь лет, в ходе которых Киев пытался утопить их в крови, расстреливал, убивал, оставлял без света, воды и еды."У украинских нацистов, как мы с вами знаем и видим, ничего не получилось. Не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени весь Русский мир, Россию, частью который является, конечно же и сам Донбасс", - сказал Пасечник, видео опубликовала государственная телевизионная и радиовещательная компания ЛНР "Луганск 24".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

https://ria.ru/20220921/dnr-1818358033.html

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр