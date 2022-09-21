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Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ukraina-1818500150.html
Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник
Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.09.2022
Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:01
2022-09-21T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию.Он отметил, что жители Донбасса ждали референдума о вхождении в состав РФ долгие восемь лет, в ходе которых Киев пытался утопить их в крови, расстреливал, убивал, оставлял без света, воды и еды."У украинских нацистов, как мы с вами знаем и видим, ничего не получилось. Не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени весь Русский мир, Россию, частью который является, конечно же и сам Донбасс", - сказал Пасечник, видео опубликовала государственная телевизионная и радиовещательная компания ЛНР "Луганск 24".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
https://ria.ru/20220921/dnr-1818358033.html
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:01 21.09.2022
 
Украина не сумеет поставить Россию на колени, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: Украина не смогла поставить Донбасс на колени, не сможет и Россию

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у украинских нацистов не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени и Россию.
Он отметил, что жители Донбасса ждали референдума о вхождении в состав РФ долгие восемь лет, в ходе которых Киев пытался утопить их в крови, расстреливал, убивал, оставлял без света, воды и еды.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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"У украинских нацистов, как мы с вами знаем и видим, ничего не получилось. Не получилось поставить Донбасс на колени, как не получится поставить на колени весь Русский мир, Россию, частью который является, конечно же и сам Донбасс", - сказал Пасечник, видео опубликовала государственная телевизионная и радиовещательная компания ЛНР "Луганск 24".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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