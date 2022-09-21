https://ria.ru/20220921/tekst-1818462748.html

Избирком Херсонской области утвердил текст вопроса для референдума

Избирком Херсонской области утвердил текст вопроса для референдума - РИА Новости, 21.09.2022

Избирком Херсонской области утвердил текст вопроса для референдума

Форма и текст бюллетеней на референдуме в Херсонской области были утверждены на заседании избирательной комиссии региона, бюллетень будет на двух языках -... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:18

2022-09-21T16:18

2022-09-21T16:18

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Форма и текст бюллетеней на референдуме в Херсонской области были утверждены на заседании избирательной комиссии региона, бюллетень будет на двух языках - русском и украинском, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Форма и текст бюллетеней были утверждены на заседании избирательной комиссии Херсонской области, выдержаны все нормы при его составлении. Бюллетень будет на двух языках: на русском и украинском", - сказала Захарова журналистам."Вопрос бюллетеня будет звучать так, это будет один вопрос, я подчеркну: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?" - сообщила Захарова.Она подчеркнула, что "формулировка вопроса была определена в соответствии со всеми нормами международного права, в том числе в соответствии с уставом ООН и всеобщей декларацией прав человека".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818448848.html

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херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях