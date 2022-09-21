https://ria.ru/20220921/restavratsiya-1818505134.html

Ученые и духовенство рассказали о самой масштабной в истории реставрации

Ученые и духовенство рассказали о самой масштабной в истории реставрации - РИА Новости, 21.09.2022

Ученые и духовенство рассказали о самой масштабной в истории реставрации

В начале декабря начнется реставрация Александро-Невской лавры в Петербурге. Она займет не один десяток лет и станет самой масштабной в истории, заявили РИА... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:21

2022-09-21T18:21

2022-09-21T18:21

религия

санкт-петербург

русская православная церковь

санкт-петербургская митрополия

религия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В начале декабря начнется реставрация Александро-Невской лавры в Петербурге. Она займет не один десяток лет и станет самой масштабной в истории, заявили РИА Новости специалисты и представители РПЦ.В Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" во вторник прошла пресс-конференция, посвященная реставрации Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. В декабре для посетителей закроют главный собор монастыря – Троицкий. Восстановительные работы в здании займут три года."Это должна быть кропотливая, длительная, но очень качественная работа. Знаете, как я всегда думаю – чтобы хотя бы 150 лет к этому не надо было возвращаться", – сказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, реставрация святыни также имеет огромный воспитательный аспект. "Это живая история, – пояснил Калинин, – которую люди должны увидеть, вершина общественно-экономического процесса, когда выделяемые финансы застывают в красоте архитектурных форм".Помощник наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов на пресс-конференции предположил, что реставрация лавры в полном объеме может занять до 30 лет."Говорить о меньшем, – полагает он, – это значит заниматься рассмотрением слишком узкого участка, или быть излишне самонадеянным. Если будем очень спешить, торопиться и не ошибаться, то в 30 лет уложимся".Одинцов отметил, что за всю историю существования лавры не было более масштабной реставрации, чем нынешняя. "Были те, которые так можно назвать, это прежде всего 1957-59 год, когда Троицкий собор восстанавливали после поругания всем миром", – уточнил он.На нынешние работы, по словам эксперта, выделено "чуть менее 3 миллиардов рублей".Предлагаемый проект предусматривает традиционное решение храмового пространства, введенное в 1862 году за счет точечного изменения отдельных элементов в живописных композициях, золочения архитектурных деталей и выполнения более насыщенной художественной отделки элементов ордерной системы. Он был согласован Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации.В 2021 году был проведен комплекс научно-исследовательских работ по живописному оформлению, архитектурному и скульптурному убранству Свято-Троицкого собора, по результатам которого разработали проект реставрации интерьеров храма. Сейчас интерьер представляет собой смешение элементов отделки, как относящихся к разным периодам его оформления, так и никогда не существовавших."Новодела", отметили сообща представители Церкви и сообщества реставраторов, в Александро-Невской Лавре при реставрации не появится.

https://ria.ru/20220920/sobor-1818230895.html

https://ria.ru/20220828/film-1812698059.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, русская православная церковь, санкт-петербургская митрополия, религия