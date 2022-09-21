Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко
Глава Сахалина Лимаренко: после референдумов города Донбасса смогут нормально развиваться
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Города ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут нормально развиваться, а их население - спокойно жить после проведения референдумов по вступлению территорий в состав России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Сейчас мы снова живем во времена, когда всем требуется сплотиться, встав за наших соотечественников, безопасности которых угрожает поднимающая голову гидра фашизма", - заявил Лимаренко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, жители регионов понимают, что чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в завтрашнем дне можно только являясь частью России, и подчеркнул, что Сахалинская область поддерживает решение президента РФ.
"Уже сегодня мы оказываем помощь пострадавшим населенным пунктам Донбасса. А получив новый статус, они наконец-то смогут нормально развиваться, а люди спокойно жить. Ведь Россия своих не бросает", - добавил Лимаренко.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.