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Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко - РИА Новости, 21.09.2022
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Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко
Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко - РИА Новости, 21.09.2022
Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко
Города ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут нормально развиваться, а их население - спокойно жить после проведения референдумов по вступлению... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
в мире
валерий лимаренко
денис пушилин
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Города ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут нормально развиваться, а их население - спокойно жить после проведения референдумов по вступлению территорий в состав России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Сейчас мы снова живем во времена, когда всем требуется сплотиться, встав за наших соотечественников, безопасности которых угрожает поднимающая голову гидра фашизма", - заявил Лимаренко в своем Telegram-канале.По словам губернатора, жители регионов понимают, что чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в завтрашнем дне можно только являясь частью России, и подчеркнул, что Сахалинская область поддерживает решение президента РФ."Уже сегодня мы оказываем помощь пострадавшим населенным пунктам Донбасса. А получив новый статус, они наконец-то смогут нормально развиваться, а люди спокойно жить. Ведь Россия своих не бросает", - добавил Лимаренко.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, валерий лимаренко, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато
В мире, Валерий Лимаренко, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, НАТО
12:17 21.09.2022
 
Донбасс сможет нормально развиваться после референдумов, заявил Лимаренко

Глава Сахалина Лимаренко: после референдумов города Донбасса смогут нормально развиваться

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Города ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут нормально развиваться, а их население - спокойно жить после проведения референдумов по вступлению территорий в состав России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Оренбургской области откроют участки для голосования на референдумах
"Сейчас мы снова живем во времена, когда всем требуется сплотиться, встав за наших соотечественников, безопасности которых угрожает поднимающая голову гидра фашизма", - заявил Лимаренко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, жители регионов понимают, что чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в завтрашнем дне можно только являясь частью России, и подчеркнул, что Сахалинская область поддерживает решение президента РФ.
"Уже сегодня мы оказываем помощь пострадавшим населенным пунктам Донбасса. А получив новый статус, они наконец-то смогут нормально развиваться, а люди спокойно жить. Ведь Россия своих не бросает", - добавил Лимаренко.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
В миреВалерий ЛимаренкоДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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