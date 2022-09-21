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Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории - РИА Новости, 21.09.2022
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Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории
Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории - РИА Новости, 21.09.2022
Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории
После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:58
2022-09-21T10:58
константин косачев
украина
политика
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он также отметил, что "никакой оглядки на мнение Запада больше не будет, признание или непризнание итогов референдумов на свободных территориях – это сугубо внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги"."Заявления столтенбергов и боррелей должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО и об "оборонительном альянсе", - уверен законодатель.По его словам, люди важнее мнения тех, кто назвал себя врагами России, русских и даже русской культуры. "Это их собственный выбор, но мы, как и в 2014 году жители Крыма, как и сегодня жители освобожденных территорий Украины, имеем право на собственный выбор", - подчеркнул он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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константин косачев, украина, политика, россия
Константин Косачев, Украина, Политика, Россия
10:58 21.09.2022
 
Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории

Сенатор Косачев: нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что "никакой оглядки на мнение Запада больше не будет, признание или непризнание итогов референдумов на свободных территориях – это сугубо внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги".
"Заявления столтенбергов и боррелей должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО и об "оборонительном альянсе", - уверен законодатель.
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Россия будет использовать все имеющиеся средства, заявил Путин
По его словам, люди важнее мнения тех, кто назвал себя врагами России, русских и даже русской культуры. "Это их собственный выбор, но мы, как и в 2014 году жители Крыма, как и сегодня жители освобожденных территорий Украины, имеем право на собственный выбор", - подчеркнул он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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