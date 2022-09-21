https://ria.ru/20220921/napadenie-1818352320.html

Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории

Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории - РИА Новости, 21.09.2022

Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории

После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:58

2022-09-21T10:58

2022-09-21T10:58

константин косачев

украина

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он также отметил, что "никакой оглядки на мнение Запада больше не будет, признание или непризнание итогов референдумов на свободных территориях – это сугубо внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги"."Заявления столтенбергов и боррелей должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО и об "оборонительном альянсе", - уверен законодатель.По его словам, люди важнее мнения тех, кто назвал себя врагами России, русских и даже русской культуры. "Это их собственный выбор, но мы, как и в 2014 году жители Крыма, как и сегодня жители освобожденных территорий Украины, имеем право на собственный выбор", - подчеркнул он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, украина, политика, россия