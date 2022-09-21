https://ria.ru/20220921/muzey-1818358163.html

Музей Андрея Рублева отмечает 75 лет со дня основания

Музей Андрея Рублева отмечает 75 лет со дня основания - РИА Новости, 21.09.2022

Музей Андрея Рублева отмечает 75 лет со дня основания

Торжественное празднование 75-летия со дня основания Музея им. Андрея Рублева состоится в среду, также музей подготовил ряд выставок, приуроченных к юбилею,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:14

2022-09-21T11:14

2022-09-21T17:34

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Торжественное празднование 75-летия со дня основания Музея им. Андрея Рублева состоится в среду, также музей подготовил ряд выставок, приуроченных к юбилею, сообщает пресс-служба музея."В 2022 году исполняется 75 лет со дня основания Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве. Он был учрежден 10 декабря 1947 года постановлением Совета министров СССР №3974 "О мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря в г. Москве". Торжественное празднование 75-летия музея состоится 21 сентября 2022 года в 14:00", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, хотя музей был создан для спасения архитектурного ансамбля древнего московского монастыря от уничтожения, долгие годы сам не имел площадей и коллекций."Ветшавшие здания бывшей обители были заняты коммунальными квартирами и ведомствами, а Спасский собор, использовавшийся под архив, находился в аварийном состоянии. На территории располагались огороды, сараи, хозяйственные постройки. Благодаря самоотверженной работе нескольких поколений сотрудников, музею удалось не только сохранить архитектурное наследие монастыря, где иноком был сам Андрей Рублев, но и собрать одну из крупнейших коллекций русского религиозного искусства XII – начала XX веков", - рассказали в музее.К юбилею музея приурочено несколько новых выставочных проектов, например, фотовыставка на территории музея, рассказывающая о нескольких десятилетиях XX века в истории Андроникова монастыря - монастыря, концлагеря, архитектурного ансамбля – и о рождении музея. Основу выставки составляют редкие архивные фотографии, ранее никогда не демонстрировавшиеся публике, в том числе снимки 1920-1930-х годов.В числе проектов к юбилею музея - выставка "Тверская Атлантида", посвященная экспедициям 1960–1970-х годов в Тверскую, тогда бывшую Калининской, область. Во время этих поездок было спасено множество икон, книг, предметов прикладного искусства. Так, на выставке будут представлены шедевры тверской живописи, в том числе выносная икона второй четверти XV века "Рождество Богоматери", а также необычный по композиции и живописному решению образ Богоматери из сцены "Благовещение" первой половины XVI века.Кроме того, в музее подготовили выставку "Издательская летопись", которая представит этапы развития книгоиздания в Музее им. Андрея Рублева."Только за последние пять лет в свет вышли более 100 изданий, отвечающих самым высоким стандартам современного полиграфического искусства", - добавили в музее.Отдельный раздел этой экспозиции посвящен публикациям о творчестве Рублева, в том числе работам 1950–1960-х годов первых научных сотрудников музея - И.А. Ивановой и Н.А. Деминой, а также монография ученого, искусствоведа М.В. Алпатова "Андрей Рублев" (1959) с дарственной надписью: "В Музей им. Рублева с благодарностью за все, что сделано для изучения нашего величайшего художника. 2.XII.59".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, ссср, андроников монастырь, религия, новости культуры