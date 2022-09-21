https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818369216.html

Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации

Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:50

2022-09-21T11:50

2022-09-21T11:50

частичная мобилизация в россии

госдума рф

общество

андрей картаполов

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их специальности будут востребованы."Если их (выпускников военных кафедр – ред.) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", - сказал Картаполов журналистам.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/srochniki-1818335126.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, госдума рф, общество, андрей картаполов, россия