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Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации
Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:50
2022-09-21T11:50
частичная мобилизация в россии
госдума рф
общество
андрей картаполов
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их специальности будут востребованы."Если их (выпускников военных кафедр – ред.) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", - сказал Картаполов журналистам.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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частичная мобилизация в россии, госдума рф, общество, андрей картаполов, россия
Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Общество, Андрей Картаполов, Россия
11:50 21.09.2022
 
Выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации

Депутат Картаполов: выпускников военных кафедр могут призвать по частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оформление военных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что выпускников военных кафедр могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их специальности будут востребованы.
"Если их (выпускников военных кафедр – ред.) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", - сказал Картаполов журналистам.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Частичная мобилизация в РоссииГосдума РФОбществоАндрей КартаполовРоссия
 
 
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