https://ria.ru/20220921/mir-1818443192.html
Эксперт рассказал, помешают ли туризму ограничения работы карт "Мир"
Эксперт рассказал, помешают ли туризму ограничения работы карт "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
Эксперт рассказал, помешают ли туризму ограничения работы карт "Мир"
Ограничение работы карт "Мир" за рубежом – тревожный сигнал, но говорить о том, что это существенно повлияет на туризм, не приходится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:49
2022-09-21T16:49
2022-09-21T16:49
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туризм
турция
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ограничение работы карт "Мир" за рубежом – тревожный сигнал, но говорить о том, что это существенно повлияет на туризм, не приходится, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Это тревожный сигнал. Но объем пользователей карт был большим только в СНГ и Турции, а в остальных странах, таких как Вьетнам, с которыми не было прямого авиасообщения, это не критично", – заявил он. Однако то, что партнеры из СНГ также решили ограничить использование данных карт, уже плохо, так как это вгоняет российские банки в изоляцию. "Это значит, что возможность расплачиваться за туры тоже будет в опасности", – добавил он.Ранее в среду газета "Известия" писала, что вьетнамский банк BIDV прекратил обслуживание карт "Мир", с которыми работал с 2018 года, в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США. Однако карты пока работают в стране через второй уполномоченный банк – VRB.Ранее сообщалось, что два турецких банка Is Bankasi и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме принимает карты этой системы при оплате покупок и услуг.
https://ria.ru/20220921/turtsiya-1818434804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эксперт рассказал, помешают ли туризму ограничения работы карт "Мир"
Эксперт: ограничение работы карт "Мир" за рубежом вряд ли существенно повлияет на туризм