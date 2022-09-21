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Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/turtsiya-1818434804.html
Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции
Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции - РИА Новости, 21.09.2022
Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции
Когда сразу два банка Турции, DenizBank и Is Bankasi, прекратили обслуживание российских карт "Мир", туристам посоветовали оформлять "пластик" китайской Union... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:08
2022-09-21T15:08
туризм
туризм
турция
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новости - туризм
туристы
банки
карта "мир"
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Когда сразу два банка Турции, DenizBank и Is Bankasi, прекратили обслуживание российских карт "Мир", туристам посоветовали оформлять "пластик" китайской Union Pay, пишет TourDom.ru.Как отмечают отдыхающие, в Турции стабильно принимаются карты этой платежной системы от российских Почтабанка, Газпромбанка, "Солидарности", Россельхозбанка. "Ни одного отказа за последние две недели", – пишет один из пользователей соцсетей.Туристы приводят примеры успешного снятия наличных. "Аланья, 15 минут ходьбы от отеля Gustiano Club рядом с Bazar. Получил в банкомате QNB 500 лир с кобейджинговой карты UP-"Мир" Россельхозбанка. Курс 3,42 рублей за лиру", – рассказывает турист.Один из комментаторов рассказал об успешном опыте снятия наличных с карты Россельхозбанка в Halkbank без комиссии. Правда, это было еще в августе, и не стоит забывать, что процент за конвертацию может взимать российский банк-эмитент.Китайские карты могут пригодиться для оплаты в турецких магазинах, где не всегда проходят платежи "Миром". В то же время отдыхающие отмечают оборотную сторону – высокую комиссию. "Платил картой Union Pay РСХБ (счет в евро) в Duty-Free в Стамбуле. Цены на товары в евро, но счет выставляют в лирах. Потери на конвертации оказались приличными", – объясняет турист.Путешественники отмечают, что Union Pay понадобится в основном тем, кто собирается делать за рубежом крупные покупки. Если человек планирует короткий отпуск в Турции, стоит взять с собой карты "Мир" двух-трех неподсанкционных банков и наличные.
https://ria.ru/20220919/karty-1817961698.html
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туризм, турция, стамбул, новости - туризм, туристы, банки, карта "мир", платежная система "мир"
Туризм, Туризм, Турция, Стамбул, Новости - Туризм, туристы, Банки, Карта "Мир", Платежная система "Мир"
15:08 21.09.2022
 
Российские туристы рассказали, какие банковские карты работают в Турции

Российские туристы советуют ездить в Турцию с картами Union Pay или с наличными

© РИА Новости / Светлана БаеваОчередь к банкомату в Белеке
Очередь к банкомату в Белеке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Когда сразу два банка Турции, DenizBank и Is Bankasi, прекратили обслуживание российских карт "Мир", туристам посоветовали оформлять "пластик" китайской Union Pay, пишет TourDom.ru.
Как отмечают отдыхающие, в Турции стабильно принимаются карты этой платежной системы от российских Почтабанка, Газпромбанка, "Солидарности", Россельхозбанка. "Ни одного отказа за последние две недели", – пишет один из пользователей соцсетей.
Туристы приводят примеры успешного снятия наличных. "Аланья, 15 минут ходьбы от отеля Gustiano Club рядом с Bazar. Получил в банкомате QNB 500 лир с кобейджинговой карты UP-"Мир" Россельхозбанка. Курс 3,42 рублей за лиру", – рассказывает турист.
Один из комментаторов рассказал об успешном опыте снятия наличных с карты Россельхозбанка в Halkbank без комиссии. Правда, это было еще в августе, и не стоит забывать, что процент за конвертацию может взимать российский банк-эмитент.
Китайские карты могут пригодиться для оплаты в турецких магазинах, где не всегда проходят платежи "Миром". В то же время отдыхающие отмечают оборотную сторону – высокую комиссию. "Платил картой Union Pay РСХБ (счет в евро) в Duty-Free в Стамбуле. Цены на товары в евро, но счет выставляют в лирах. Потери на конвертации оказались приличными", – объясняет турист.
Путешественники отмечают, что Union Pay понадобится в основном тем, кто собирается делать за рубежом крупные покупки. Если человек планирует короткий отпуск в Турции, стоит взять с собой карты "Мир" двух-трех неподсанкционных банков и наличные.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 19:03Туризм
Турецкие Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты "Мир"
 
ТуризмТуризмТурцияСтамбулНовости - ТуризмтуристыБанкиКарта "Мир"Платежная система "Мир"
 
 
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