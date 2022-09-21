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В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в ВС России - РИА Новости, 21.09.2022
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В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в ВС России
В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в ВС России - РИА Новости, 21.09.2022
В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в ВС России
Народная милиция Луганской Народной Республики на данный момент уже большими темпами интегрируется в Вооруженные силы РФ, рассказал РИА Новости офицер... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:00
2022-09-21T15:00
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики на данный момент уже большими темпами интегрируется в Вооруженные силы РФ, рассказал РИА Новости офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе и по спецоперации на Украине. Президент поручил правительству РФ и Минобороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих."Если мы говорим о правовом статусе Народной милиции Луганской Народная Республики, то мы сейчас очень большими темпами, интегрируемся в российской правовое пространство. Есть уже ряд моментов, где наши военнослужащие абсолютно ничем не отличаются от военнослужащих, скажем, российской армии. Прежде всего, следует отметить, что наши военнослужащие уже получают госнаграды Российской Федерации и, естественно, те социальные выплаты, которые положены к этим наградам", - сказал Марочко.По его словам, в республике ожидают, что результатом поручения президента РФ и станет тот факт, что военнослужащие ЛНР абсолютно ничем не будут отличаться во всех видах довольствия, в соцвыплатах и обеспечении от российских военнослужащих."Я даже не исключаю такого факта, что наши военнослужащие Народной милиции ЛНР могут через определённый промежуток времени стать военнослужащими ВС РФ, то есть Народная милиция полностью вольётся в состав Российской армии", - сказал Марочко.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, россия
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Россия
15:00 21.09.2022
 
В ЛНР рассказали об интеграции Народной милиции в ВС России

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: интеграция в Вооруженные силы России уже идет

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы МВД ЛНР
Бойцы МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики на данный момент уже большими темпами интегрируется в Вооруженные силы РФ, рассказал РИА Новости офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее в среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе и по спецоперации на Украине. Президент поручил правительству РФ и Минобороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих.
"Если мы говорим о правовом статусе Народной милиции Луганской Народная Республики, то мы сейчас очень большими темпами, интегрируемся в российской правовое пространство. Есть уже ряд моментов, где наши военнослужащие абсолютно ничем не отличаются от военнослужащих, скажем, российской армии. Прежде всего, следует отметить, что наши военнослужащие уже получают госнаграды Российской Федерации и, естественно, те социальные выплаты, которые положены к этим наградам", - сказал Марочко.
По его словам, в республике ожидают, что результатом поручения президента РФ и станет тот факт, что военнослужащие ЛНР абсолютно ничем не будут отличаться во всех видах довольствия, в соцвыплатах и обеспечении от российских военнослужащих.
"Я даже не исключаю такого факта, что наши военнослужащие Народной милиции ЛНР могут через определённый промежуток времени стать военнослужащими ВС РФ, то есть Народная милиция полностью вольётся в состав Российской армии", - сказал Марочко.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФРоссия
 
 
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