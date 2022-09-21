https://ria.ru/20220921/krym-1818444002.html

В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР

В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР

Участковые комиссии по голосованию на референдуме для находящихся в Крыму граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей расположатся в Симферополе, Керчи, РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:24

2022-09-21T15:24

2022-09-21T15:24

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Участковые комиссии по голосованию на референдуме для находящихся в Крыму граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей расположатся в Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и Джанкое, сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев."Насколько мы знаем, на территории республики Крым планируется образовать пять зарубежных участковых комиссий, и скорее всего, они будут располагаться на территории городов Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории и Джанкоя", - сказал Малышев.Он добавил, что задача крымского избиркома заключается в том, чтобы оказать содействие этим участковым комиссиям в обеспечении их необходимым для проведения голосования оборудованием. Администрации городов также окажут содействие в подготовке помещений для голосования."Вот именно в этом состоит задача наших комиссий – оказать содействие, а непосредственно их проведение – это, конечно, компетенция комиссий соответствующих республик и областей", - добавил Малышев.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решения референдумов.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе