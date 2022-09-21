Рейтинг@Mail.ru
В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/krym-1818444002.html
В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР
В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР
Участковые комиссии по голосованию на референдуме для находящихся в Крыму граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей расположатся в Симферополе, Керчи, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:24
2022-09-21T15:24
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_35:0:2946:1637_1920x0_80_0_0_4016913a7a5a046bcb4c7f003854ec3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Участковые комиссии по голосованию на референдуме для находящихся в Крыму граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей расположатся в Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и Джанкое, сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев."Насколько мы знаем, на территории республики Крым планируется образовать пять зарубежных участковых комиссий, и скорее всего, они будут располагаться на территории городов Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории и Джанкоя", - сказал Малышев.Он добавил, что задача крымского избиркома заключается в том, чтобы оказать содействие этим участковым комиссиям в обеспечении их необходимым для проведения голосования оборудованием. Администрации городов также окажут содействие в подготовке помещений для голосования."Вот именно в этом состоит задача наших комиссий – оказать содействие, а непосредственно их проведение – это, конечно, компетенция комиссий соответствующих республик и областей", - добавил Малышев.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решения референдумов.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817965012_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c5c5641b38fac16b92dd2672811cf71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
15:24 21.09.2022
 
В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР

В пяти городах Крыма откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Участковые комиссии по голосованию на референдуме для находящихся в Крыму граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей расположатся в Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и Джанкое, сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"Насколько мы знаем, на территории республики Крым планируется образовать пять зарубежных участковых комиссий, и скорее всего, они будут располагаться на территории городов Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории и Джанкоя", - сказал Малышев.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
Он добавил, что задача крымского избиркома заключается в том, чтобы оказать содействие этим участковым комиссиям в обеспечении их необходимым для проведения голосования оборудованием. Администрации городов также окажут содействие в подготовке помещений для голосования.
"Вот именно в этом состоит задача наших комиссий – оказать содействие, а непосредственно их проведение – это, конечно, компетенция комиссий соответствующих республик и областей", - добавил Малышев.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решения референдумов.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
Республика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала