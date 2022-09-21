https://ria.ru/20220921/krov-1818400886.html

В архиве рассказали об использовании нацистами детей в качестве доноров

В архиве рассказали об использовании нацистами детей в качестве доноров - РИА Новости, 21.09.2022

В архиве рассказали об использовании нацистами детей в качестве доноров

Нацисты во время Великой Отечественной войны использовали детей в качестве доноров крови, они брали кровь у детей 8 и 14 лет в лагере в Вырице в Ленинградской... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:28

2022-09-21T13:28

2022-09-21T13:28

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

ленинградская область

генеральная прокуратура рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Нацисты во время Великой Отечественной войны использовали детей в качестве доноров крови, они брали кровь у детей 8 и 14 лет в лагере в Вырице в Ленинградской области, сообщил на заседании суда главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин.В среду в Ленинградском областном суде состоялось второе заседание по делу по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны."Мне известны по определенным публикациям два факта. Один факт имеет отношение к Вырице. Речь идет детском донорском доме. Немцы тщательно скрывали все эти сведения, они хотели сохранить лицо перед западной Европой, и в преддверии будущего суда они понимали, что суд такой будет. Но из устный выступлений, из публицистических выступлений есть информация о том, что в 1942-1943 годах в Вырице на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики имени Володарского был создан так называемый лагерь донорства, его еще немцы называли детдомом", - рассказал Москвин.Он отметил, что документы об этом доме под грифом "секретно", однако известно, что там было около 200 детей."То, что известно - там было около 200 детей от 3 до 14 лет. Вырица была большим санаторием. Там отдыхали немецкие солдаты, немецкие офицеры, летчики, раненые. Они нуждались в крови. Эти факты были. Дети собирали клубнику, землянику для этих раненых. Их водили по путям, демонстрировали советским летчикам, чтобы те не бомбили эти пути. Но у них еще брали кровь. Причем, брали у 8-летних и 14-летних. То есть по нацистской учености считалось, что дети 8 и 14 лет, так называемый пубертатный период, у них идут гормональные процессы, и эта кровь полезна для выздоравливания", - сказал Москвин.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, также насильственно были угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220919/genotsid-1817891859.html

https://ria.ru/20220919/zhertvy-1817872502.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ссср, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, генеральная прокуратура рф