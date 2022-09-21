https://ria.ru/20220921/kosachev-1818536155.html
Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России
Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России - РИА Новости, 21.09.2022
Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал о процедуре принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании в составе РФ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:12
2022-09-21T20:12
2022-09-21T20:12
совет федерации рф
нато
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
константин косачев
денис пушилин
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал о процедуре принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании в составе РФ новых субъектов.На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вхождении в состав России."Согласно российскому законодательству в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть", - написал политик в своем Telegram-канале.Инициатором предложения о принятии в Россию иностранных государств в качестве новых субъектов РФ и заключении соответствующих международных договоров "должны выступить сами народные республики Донбасса и (или) ... территории Украины", уточнил он.Президент РФ после поступления соответствующего предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство РФ и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. В случае достижения политического согласия разрабатываются проекты международных договоров о принятии в РФ иностранных государств (частей иностранного государства) и образовании в её составе новых субъектов, отметил политик."В частности, в этих договорах должны быть урегулированы вопросы наименования и статуса субъектов, гражданства, правопреемства, функционирования органов публичной власти, действия законодательства и так далее. Для этих целей может быть установлен переходный период интеграции новых субъектов в правовую, финансовую, кредитную и экономическую системы РФ", - написал парламентарий.После подписания международных договоров президент РФ обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих документов. В случае положительного решения Конституционного Суда РФ международные договоры подлежат ратификации Государственной Думой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации, уточнил сенатор."Одновременно с международными договорами в Государственную Думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров", - отметил Косачев.Он напомнил, что правовую основу этой процедуры составляют Конституция РФ, конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ", закон "О международных договорах РФ", указы президента РФ о признании ДНР и ЛНР, а также "общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе Консультативное заключение Международного Суда ООН по Косово".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/koll-tsentr-1818527532.html
https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818531333.html
https://ria.ru/20220921/referendum-1818526859.html
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совет федерации рф, нато, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, константин косачев, денис пушилин, леонид пасечник
Совет Федерации РФ, НАТО, ООН, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Константин Косачев, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал
о процедуре принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании в составе РФ новых субъектов.
На Донбассе
, в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вхождении в состав России.
"Согласно российскому законодательству в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть", - написал политик в своем Telegram-канале.
Инициатором предложения о принятии в Россию иностранных государств в качестве новых субъектов РФ и заключении соответствующих международных договоров "должны выступить сами народные республики Донбасса и (или) ... территории Украины", уточнил он.
Президент РФ после поступления соответствующего предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство РФ и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. В случае достижения политического согласия разрабатываются проекты международных договоров о принятии в РФ иностранных государств (частей иностранного государства) и образовании в её составе новых субъектов, отметил политик.
"В частности, в этих договорах должны быть урегулированы вопросы наименования и статуса субъектов, гражданства, правопреемства, функционирования органов публичной власти, действия законодательства и так далее. Для этих целей может быть установлен переходный период интеграции новых субъектов в правовую, финансовую, кредитную и экономическую системы РФ", - написал парламентарий.
После подписания международных договоров президент РФ обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих документов. В случае положительного решения Конституционного Суда РФ международные договоры подлежат ратификации Государственной Думой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации, уточнил сенатор.
"Одновременно с международными договорами в Государственную Думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров", - отметил Косачев.
Он напомнил, что правовую основу этой процедуры составляют Конституция РФ, конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ", закон "О международных договорах РФ", указы президента РФ о признании ДНР и ЛНР, а также "общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе Консультативное заключение Международного Суда ООН
по Косово".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину
и Леониду Пасечнику
с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины
и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.