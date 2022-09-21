https://ria.ru/20220921/kosachev-1818536155.html

Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России

Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России - РИА Новости, 21.09.2022

Косачев рассказал о процедуре принятия ЛНР и ДНР в состав России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал о процедуре принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании в составе РФ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:12

2022-09-21T20:12

2022-09-21T20:12

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал о процедуре принятия в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании в составе РФ новых субъектов.На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вхождении в состав России."Согласно российскому законодательству в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть", - написал политик в своем Telegram-канале.Инициатором предложения о принятии в Россию иностранных государств в качестве новых субъектов РФ и заключении соответствующих международных договоров "должны выступить сами народные республики Донбасса и (или) ... территории Украины", уточнил он.Президент РФ после поступления соответствующего предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство РФ и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. В случае достижения политического согласия разрабатываются проекты международных договоров о принятии в РФ иностранных государств (частей иностранного государства) и образовании в её составе новых субъектов, отметил политик."В частности, в этих договорах должны быть урегулированы вопросы наименования и статуса субъектов, гражданства, правопреемства, функционирования органов публичной власти, действия законодательства и так далее. Для этих целей может быть установлен переходный период интеграции новых субъектов в правовую, финансовую, кредитную и экономическую системы РФ", - написал парламентарий.После подписания международных договоров президент РФ обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ соответствующих документов. В случае положительного решения Конституционного Суда РФ международные договоры подлежат ратификации Государственной Думой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации, уточнил сенатор."Одновременно с международными договорами в Государственную Думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в РФ новых субъектов, который также подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Этот закон вступает в силу не ранее вступления в силу самих международных договоров", - отметил Косачев.Он напомнил, что правовую основу этой процедуры составляют Конституция РФ, конституционный закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ", закон "О международных договорах РФ", указы президента РФ о признании ДНР и ЛНР, а также "общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе Консультативное заключение Международного Суда ООН по Косово".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/koll-tsentr-1818527532.html

https://ria.ru/20220921/obraschenie-1818531333.html

https://ria.ru/20220921/referendum-1818526859.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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