https://ria.ru/20220921/kherson-1818448848.html

Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона

Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона - РИА Новости, 21.09.2022

Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона

Владимир Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации, им стала Галина Луговая, следует из указа, опубликованного на его сайте. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:41

2022-09-21T15:41

2022-09-21T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

херсонская область

херсон

референдумы на освобожденных территориях

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации, им стала Галина Луговая, следует из указа, опубликованного на его сайте.Военно-гражданские администрации населенных пунктов – это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.Указ о назначении Галины Луговой начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области был опубликован на сайте Зеленского в среду.Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, херсонская область , херсон, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр