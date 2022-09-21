Зеленский назначил начальника военной администрации Херсона
Зеленский назначил Галину Луговую главой Херсонской военной администрации
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главу Херсонской городской военной администрации, им стала Галина Луговая, следует из указа, опубликованного на его сайте.
Военно-гражданские администрации населенных пунктов – это временные государственные органы власти на территориях, утвержденных кабинетом министров Украины. В случае образования военно-гражданской администрации населенных пунктов прекращаются полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, а также глав городов и поселков со дня назначения руководителя такой военно-гражданской администрации.
Указ о назначении Галины Луговой начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области был опубликован на сайте Зеленского в среду.
Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.