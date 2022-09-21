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Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/izbirkomy-1818373017.html
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября - РИА Новости, 21.09.2022
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября
Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:07
2022-09-21T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
елена кравченко
цик лнр
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Вчера был сформирован состав территориальных избирательных комиссий. Территориальные избирательные комиссии сформированы в полном составе, они приступили к работе. Сегодня стоит задача сформировать участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня участковые избирательные комиссии начинают работать", - заявила Кравченко.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, луганская народная республика, россия, елена кравченко, цик лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Елена Кравченко, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе
12:07 21.09.2022
 
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября

Участковые избиркомы по вопросу вхождения ЛНР в состав России заработают с 22 сентября

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Вчера был сформирован состав территориальных избирательных комиссий. Территориальные избирательные комиссии сформированы в полном составе, они приступили к работе. Сегодня стоит задача сформировать участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня участковые избирательные комиссии начинают работать", - заявила Кравченко.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕлена КравченкоЦИК ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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