https://ria.ru/20220921/izbirkomy-1818373017.html
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября - РИА Новости, 21.09.2022
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября
Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:07
2022-09-21T12:07
2022-09-21T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
елена кравченко
цик лнр
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_1:101:2932:1750_1920x0_80_0_0_7203000ab328e3166ac42884c1a4e761.jpg
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Вчера был сформирован состав территориальных избирательных комиссий. Территориальные избирательные комиссии сформированы в полном составе, они приступили к работе. Сегодня стоит задача сформировать участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня участковые избирательные комиссии начинают работать", - заявила Кравченко.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_457:106:2531:1661_1920x0_80_0_0_cce076b5b1a52b5f12050d276516b419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, елена кравченко, цик лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Елена Кравченко, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе
Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября
Участковые избиркомы по вопросу вхождения ЛНР в состав России заработают с 22 сентября