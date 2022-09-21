https://ria.ru/20220921/izbirkomy-1818373017.html

Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября

Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября - РИА Новости, 21.09.2022

Участковые избирательные комиссии в ЛНР заработают с 22 сентября

Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:07

2022-09-21T12:07

2022-09-21T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

елена кравченко

цик лнр

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии, созданные в ЛНР для проведения референдума по вопросу вхождения в состав РФ, начнут работу в республике с 22 сентября, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Вчера был сформирован состав территориальных избирательных комиссий. Территориальные избирательные комиссии сформированы в полном составе, они приступили к работе. Сегодня стоит задача сформировать участковые избирательные комиссии. С завтрашнего дня участковые избирательные комиссии начинают работать", - заявила Кравченко.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, россия, елена кравченко, цик лнр, референдум в донбассе