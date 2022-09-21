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Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года - РИА Новости, 21.09.2022
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Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года - РИА Новости, 21.09.2022
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года
Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:42
2022-09-21T11:42
максим решетников
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Согласно презентации министра, в следующем году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.
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максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Максим Решетников, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
11:42 21.09.2022
 
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года

Глава Минэкономразвития Решетников ожидает инфляцию по итогам 2022 года в 12,4 процента

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Согласно презентации министра, в следующем году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 10:21
Российский рынок акций резко упал после обращения Путина
 
Максим РешетниковЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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