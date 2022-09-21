https://ria.ru/20220921/inflyatsiya-1818367515.html

Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года

Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года - РИА Новости, 21.09.2022

Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в России к концу года

Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:42

максим решетников

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%", - сказал он, выступая в Совете Федерации.Согласно презентации министра, в следующем году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.

https://ria.ru/20220921/aktsii-1818343932.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим решетников, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)