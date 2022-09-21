https://ria.ru/20220921/granitsa-1818465356.html

Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 21.09.2022

Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:25

2022-09-21T16:25

2022-09-21T16:34

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столкновения на границе таджикистана и киргизии

баткенская область

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БИШКЕК, 21 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области "характеризуется как напряженная"."Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности. Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20220921/tadzhikistan-1818321773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область