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Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 21.09.2022
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Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 21.09.2022
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:25
2022-09-21T16:34
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
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БИШКЕК, 21 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области "характеризуется как напряженная"."Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности. Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220921/tadzhikistan-1818321773.html
киргизия
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
16:25 21.09.2022 (обновлено: 16:34 21.09.2022)
 
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии заявила, что на границе с Таджикистаном прозвучали два выстрела

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКиргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе
Киргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Киргизские военные в селе Ак-Сай на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 21 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).
"Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.
Военнослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:33
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области "характеризуется как напряженная".
"Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности. Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах", - добавили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

Беженцы сидят в тени на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

Врач осматривает ребенка в пункте временного размещения беженцев в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

Ситуация на киргизско-таджикской границе
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

Беженцы в пункте временного размещения в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

Молодой человек несет пакеты с макаронами во время раздачи гуманитарной помощи беженцам в селе Боз-Адыр в Киргизии
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

Склад гуманитарной помощи для беженцев в спортивном зале школы в селе Боз-Адыр в Киргизии
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

Военнослужащие ВС Киргизии общаются с беженцами в селе Боз-Адыр в Киргизии
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
 
В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииБаткенская область
 
 
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