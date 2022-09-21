https://ria.ru/20220921/granitsa-1818465356.html
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 21.09.2022
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:25
2022-09-21T16:25
2022-09-21T16:34
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
баткенская область
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БИШКЕК, 21 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области "характеризуется как напряженная"."Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности. Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах", - добавили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
https://ria.ru/20220921/tadzhikistan-1818321773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии, баткенская область
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Баткенская область
16:25 21.09.2022 (обновлено: 16:34 21.09.2022)
Погранслужба Киргизии заявила о выстрелах на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии заявила, что на границе с Таджикистаном прозвучали два выстрела
БИШКЕК, 21 сен - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана прозвучали два выстрела, ситуация напряженная, заявили РИА Новости в пресс-центре киргизской пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).
"Сегодня в период с 18.20 (15.20 мск) до 18.50 (15.50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Кыргызстана", - заявил представитель пресс-центра.
По его словам, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области
"характеризуется как напряженная".
"Информация о том, что якобы стреляют по машинам гражданских лиц в селе Максат Лейлекского района, и о стрельбе в селе Достук Баткенского района не соответствует действительности. Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан не будоражить общественность недостоверными публикациями в социальных сетях и различными слухами, а уточнять информацию в соответствующих органах", - добавили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.
1 из 12
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.
2 из 12
В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.
3 из 12
Теперь ситуация должна стабилизироваться.
4 из 12
Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.
5 из 12
В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.
6 из 12
Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.
7 из 12
Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.
8 из 12
Беженцам оказывают всю необходимую помощь.
9 из 12
Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.
10 из 12
Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.
11 из 12
Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.
12 из 12
Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.