https://ria.ru/20220921/golosovanie-1818467145.html

В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме

В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022

В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме

Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:32

2022-09-21T16:32

2022-09-21T16:32

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Онлайн-голосования точно не будет, уровень цифровизации в Украине, откровенно, очень низкий, поэтому у нас нет таких возможностей, чтобы предоставить нашим избирателям возможность проголосовать онлайн", - сказала Захарова."Что касается тех граждан, которые по независящим от них причинам выехали за пределы Херсонской области, конечно, мы предусмотрели и этот вариант, вчера был утверждён состав 9-ой территориальной избирательной комиссии – зарубежной территориальной комиссии. В соответствии с чем на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и ряде регионов Российской Федерации будут организованы участковые избирательные комиссии, куда смогут прийти граждане, покинувшие Херсонскую область, и также выразить свою волю на этих участках", - сообщила она.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818448848.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях