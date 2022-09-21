В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме
В Херсонской области не будет проводиться онлайн-голосование на референдуме
Стела города Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Онлайн-голосования точно не будет, уровень цифровизации в Украине, откровенно, очень низкий, поэтому у нас нет таких возможностей, чтобы предоставить нашим избирателям возможность проголосовать онлайн", - сказала Захарова.
"Что касается тех граждан, которые по независящим от них причинам выехали за пределы Херсонской области, конечно, мы предусмотрели и этот вариант, вчера был утверждён состав 9-ой территориальной избирательной комиссии – зарубежной территориальной комиссии. В соответствии с чем на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и ряде регионов Российской Федерации будут организованы участковые избирательные комиссии, куда смогут прийти граждане, покинувшие Херсонскую область, и также выразить свою волю на этих участках", - сообщила она.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.