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В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022
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В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме
В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме
Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:32
2022-09-21T16:32
в мире
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Онлайн-голосования точно не будет, уровень цифровизации в Украине, откровенно, очень низкий, поэтому у нас нет таких возможностей, чтобы предоставить нашим избирателям возможность проголосовать онлайн", - сказала Захарова."Что касается тех граждан, которые по независящим от них причинам выехали за пределы Херсонской области, конечно, мы предусмотрели и этот вариант, вчера был утверждён состав 9-ой территориальной избирательной комиссии – зарубежной территориальной комиссии. В соответствии с чем на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и ряде регионов Российской Федерации будут организованы участковые избирательные комиссии, куда смогут прийти граждане, покинувшие Херсонскую область, и также выразить свою волю на этих участках", - сообщила&nbsp; она.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818448848.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
16:32 21.09.2022
 
В Херсонской области не будет онлайн-голосования на референдуме

В Херсонской области не будет проводиться онлайн-голосование на референдуме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Онлайн-голосование на референдуме по вхождению в РФ в Херсонской области проводится не будет, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Онлайн-голосования точно не будет, уровень цифровизации в Украине, откровенно, очень низкий, поэтому у нас нет таких возможностей, чтобы предоставить нашим избирателям возможность проголосовать онлайн", - сказала Захарова.
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"Что касается тех граждан, которые по независящим от них причинам выехали за пределы Херсонской области, конечно, мы предусмотрели и этот вариант, вчера был утверждён состав 9-ой территориальной избирательной комиссии – зарубежной территориальной комиссии. В соответствии с чем на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и ряде регионов Российской Федерации будут организованы участковые избирательные комиссии, куда смогут прийти граждане, покинувшие Херсонскую область, и также выразить свою волю на этих участках", - сообщила  она.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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В миреХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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