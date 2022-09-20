https://ria.ru/20220920/sobor-1818230895.html
Интерьерам Троицкого собора Александро-Невской лавры вернут облик XIX века
Интерьерам Троицкого собора Александро-Невской лавры вернут облик XIX века - РИА Новости, 20.09.2022
Интерьерам Троицкого собора Александро-Невской лавры вернут облик XIX века
Реставраторы вернут интерьерам главного, Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга исторический облик XIX века, созданный академиком... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:39
2022-09-20T17:39
2022-09-20T17:39
религия
санкт-петербург
религия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы вернут интерьерам главного, Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга исторический облик XIX века, созданный академиком Солнцевым, который светлее и теплее нынешнего, сообщила РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в лавре, Ольга Крюкова."Мы провели комплексные научные исследования архитектурно-художественного убранства интерьеров храма в 2021 году - и на основе их результатов разработали проект реставрации. Он предполагает восстановление художественной отделки и колористического решения, выполненного во второй половине XIX века академиком Федором Солнцевым", - сказала Крюкова.Нынешний вид интерьеры собора, по ее словам, приобрели в результате неоднократных ремонтно-восстановительных работ в XX веке и начале XXI века."Этот облик не соответствует ни одному из исторических периодов бытования памятника", - констатировала архитектор-реставратор.Основных исторических периодов можно выделить три, отметила она."Первоначальный период - авторства Ивана Старова – это время строительства собора, конец XVIII века. Следующее преобразование было выполнено Джакомо Кваренги в начале XIX века. А во второй половине XIX века интерьеры собора были переоформлены академиком Солнцевым. Основываясь на росписи собора предшественников, Солнцев привнес цветовые акценты и изменил художественную отделку ордерной системы, сделав ее более насыщенной – теплой охристой", - пояснила собеседница агентства.Сейчас в соборе доминирует желтый цвет стен, характерный скорее для фасадов, чем для интерьеров, в сочетании с белыми архитектурными деталями, живопись затемненная, охристо-коричневых тонов. Таким образом, для входящего в отреставрированный собор он станет более светлым, а храмовое пространство - более традиционным стилистически по цветопередаче и сюжетному наполнению."Например, в алтарной конхе (своде) появятся вместо розеток лики херувимов. А также на подпружные арки сводов вернутся равносторонние кресты на ярком голубом фоне", - добавила Крюкова.На вопрос, почему для проекта реставрации было выбрано решение именно Солнцева, а не первоначальный вариант Старова или последующий Кваренги, архитектор-реставратор ответила, что "натурные и лабораторные исследования зафиксировали на поверхностях архитектурных элементов художественную отделку XIX века периода Солнцева, а отделочных слоев Старова и Кваренги выявить не удалось".Во время производства реставрационных работ, которое предположительно начнется в конце 2022 года, храм будет закрыт. Завершить масштабную реставрацию планируют к 2025 году.
https://ria.ru/20220920/sobor-1818227201.html
https://ria.ru/20220706/ikona-1800657421.html
https://ria.ru/20220707/prazdnik-1800990352.html
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санкт-петербург, религия
Религия, Санкт-Петербург, Религия
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Реставраторы вернут интерьерам главного, Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга исторический облик XIX века, созданный академиком Солнцевым, который светлее и теплее нынешнего, сообщила РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в лавре, Ольга Крюкова.
"Мы провели комплексные научные исследования архитектурно-художественного убранства интерьеров храма в 2021 году - и на основе их результатов разработали проект реставрации. Он предполагает восстановление художественной отделки и колористического решения, выполненного во второй половине XIX века академиком Федором Солнцевым", - сказала Крюкова.
Нынешний вид интерьеры собора, по ее словам, приобрели в результате неоднократных ремонтно-восстановительных работ в XX веке и начале XXI века.
"Этот облик не соответствует ни одному из исторических периодов бытования памятника", - констатировала архитектор-реставратор.
Основных исторических периодов можно выделить три, отметила она.
"Первоначальный период - авторства Ивана Старова – это время строительства собора, конец XVIII века. Следующее преобразование было выполнено Джакомо Кваренги в начале XIX века. А во второй половине XIX века интерьеры собора были переоформлены академиком Солнцевым. Основываясь на росписи собора предшественников, Солнцев привнес цветовые акценты и изменил художественную отделку ордерной системы, сделав ее более насыщенной – теплой охристой", - пояснила собеседница агентства.
Сейчас в соборе доминирует желтый цвет стен, характерный скорее для фасадов, чем для интерьеров, в сочетании с белыми архитектурными деталями, живопись затемненная, охристо-коричневых тонов. Таким образом, для входящего в отреставрированный собор он станет более светлым, а храмовое пространство - более традиционным стилистически по цветопередаче и сюжетному наполнению.
"Например, в алтарной конхе (своде) появятся вместо розеток лики херувимов. А также на подпружные арки сводов вернутся равносторонние кресты на ярком голубом фоне", - добавила Крюкова.
На вопрос, почему для проекта реставрации было выбрано решение именно Солнцева, а не первоначальный вариант Старова или последующий Кваренги, архитектор-реставратор ответила, что "натурные и лабораторные исследования зафиксировали на поверхностях архитектурных элементов художественную отделку XIX века периода Солнцева, а отделочных слоев Старова и Кваренги выявить не удалось".
Во время производства реставрационных работ, которое предположительно начнется в конце 2022 года, храм будет закрыт. Завершить масштабную реставрацию планируют к 2025 году.