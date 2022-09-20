https://ria.ru/20220920/reysy-1818120908.html
Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба
Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба - РИА Новости, 20.09.2022
Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба
Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и тунисским островом Джерба с 15 ноября, сообщили в компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:08
2022-09-20T14:08
2022-09-20T14:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и тунисским островом Джерба с 15 ноября, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы".Перевозки запланированы раз в десять дней. Уточняется, что на маршруте авиакомпания будет эксплуатировать воздушное судно Airbus A320.По информации Национального туристического офиса Туниса, пассажирам старше 18 лет, прибывающим в страну, потребуется сертификат вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" принимаются), отрицательный результат ПЦР не старше 48 часов, или экспресс-теста, сданного за 24 часа до регистрации на рейс.Ранее в августе Nouvelair Tunisie начала выполнять полеты из северной столицы в город-курорт Монастир.
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РИА Новости
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туризм, санкт-петербург, тунис (страна), пулково (аэропорт), airbus a320, россия, авиасообщение, новости - туризм, туристы
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Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба
Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит рейсы из Петербурга на тунисский остров Джерба