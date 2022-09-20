https://ria.ru/20220920/reysy-1818120908.html

Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба

Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба - РИА Новости, 20.09.2022

Из Петербурга появятся прямые рейсы на остров Джерба

Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и тунисским островом Джерба с 15 ноября, сообщили в компании "Воздушные ворота... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:08

2022-09-20T14:08

2022-09-20T14:08

туризм

туризм

санкт-петербург

тунис (страна)

пулково (аэропорт)

airbus a320

россия

авиасообщение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151754/08/1517540839_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c76b11a6960eb60c42efa8b11ba92439.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и тунисским островом Джерба с 15 ноября, сообщили в компании "Воздушные ворота Северной столицы".Перевозки запланированы раз в десять дней. Уточняется, что на маршруте авиакомпания будет эксплуатировать воздушное судно Airbus A320.По информации Национального туристического офиса Туниса, пассажирам старше 18 лет, прибывающим в страну, потребуется сертификат вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" принимаются), отрицательный результат ПЦР не старше 48 часов, или экспресс-теста, сданного за 24 часа до регистрации на рейс.Ранее в августе Nouvelair Tunisie начала выполнять полеты из северной столицы в город-курорт Монастир.

https://ria.ru/20220919/yamal-1817937544.html

санкт-петербург

тунис (страна)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, санкт-петербург, тунис (страна), пулково (аэропорт), airbus a320, россия, авиасообщение, новости - туризм, туристы