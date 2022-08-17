https://ria.ru/20220817/tunis-1810186822.html
Тунисская авиакомпания запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир
Тунисская авиакомпания запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир - РИА Новости, 17.08.2022
Тунисская авиакомпания запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир
Авиакомпания Nouvelair Tunisie 17 августа запустила рейс из Санкт-Петербурга в Монастир, сообщает управляющая аэропортом "Пулково" компания "Воздушные ворота... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:11
2022-08-17T14:11
2022-08-17T14:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie 17 августа запустила рейс из Санкт-Петербурга в Монастир, сообщает управляющая аэропортом "Пулково" компания "Воздушные ворота Северной столицы".Отмечается, что загрузка первого борта составила 100 процентов.До конца августа запланирован еще один рейс. С сентября перевозчик будет выполнять перелеты два раза в неделю — по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320.По информации Национального туристического офиса Туниса, путешественникам старше 18 лет для полета потребуется предъявить один из документов на выбор: сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, или отрицательный результат экспресс-анализа на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до приезда в аэропорт. Виза для гостей из РФ не нужна.
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туризм, санкт-петербург, тунис (страна), россия, пулково (аэропорт), airbus a320, новости - туризм
Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Тунис (страна), Россия, Пулково (аэропорт), Airbus A320, Новости - Туризм
Тунисская авиакомпания запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир
Тунисская авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie 17 августа запустила рейс из Санкт-Петербурга в Монастир, сообщает управляющая аэропортом "Пулково" компания "Воздушные ворота Северной столицы".
Отмечается, что загрузка первого борта составила 100 процентов.
До конца августа запланирован еще один рейс. С сентября перевозчик будет выполнять перелеты два раза в неделю — по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320.
По информации Национального туристического офиса Туниса, путешественникам старше 18 лет для полета потребуется предъявить один из документов на выбор: сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до регистрации на рейс, или отрицательный результат экспресс-анализа на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до приезда в аэропорт. Виза для гостей из РФ не нужна.