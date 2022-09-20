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Генсек НАТО назвал референдумы о присоединении к России нелегитимными

Генсек НАТО назвал референдумы о присоединении к России нелегитимными - РИА Новости, 20.09.2022

Генсек НАТО назвал референдумы о присоединении к России нелегитимными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к РФ "нелегитимными", международное сообщество должно их... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к РФ "нелегитимными", международное сообщество должно их осудить.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения."Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", - указывается в заявлении Столтенберга.

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Владимир Лаврентьев

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