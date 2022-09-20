https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818153342.html

Биография Сергея Пускепалиса

Биография Сергея Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022

Биография Сергея Пускепалиса

Российский актер и театральный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:42

2022-09-20T14:42

2022-09-20T14:42

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Российский актер и театральный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. В 1980 году его семья переехала в Саратов. В 1985 году окончил Саратовское театральное училище, курс Юрия Киселева.Затем прошел трехгодичную срочную службу в Североморске в Военно-Морском Флоте СССР.В 1988 году после увольнения в запас в звании старшины первой статьи вернулся в Саратов. Более десяти лет работал актером в Саратовском театре юного зрителя (ТЮЗ) имени Ю.П. Киселева. Среди наиболее известных работ актера на сцене ТЮЗа: Белугин в постановке по пьесе Александра Островского "Женитьба Белугина" и Дональд Бейкер в спектакле "Эти свободные бабочки" по пьесе Леонарда Герша. В 1999 году как режиссер Пускепалис поставил спектакли "Жизнь прекрасна" по рассказам Антона Чехова и "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо де Филиппо.В 2001 году Сергей Пускепалис окончил Российскую академию театрального искусства (РАТИ, ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), режиссерский курс Петра Фоменко. Его дипломным спектаклем стала постановка по пьесе Алексея Слаповского "Двадцать семь", которая участвовал в одном из фестивалей "Балтийский дом".С 2001 по 2002 год Пускепалис был ассистентом режиссера в Театре "Мастерская Петра Фоменко", участвовал в постановке спектакля "Египетские ночи" по произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова.В начале 2000-х годов работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", где осуществил постановки пьес Алексея Слаповского "Уезжаю" (2000) и "Тихий ангел" (2002), а также драмы Уго Бетти "Козий остров" (2001).В 2003-2007 год был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Он поставил спектакли "Козий остров" Бетти (2003), "Такси. Скорость. Две жены…" Рея Куни (2003), "Блин-2" Слаповского (2004), "Любовь к ближнему" Леонида Андреева (2006), "Исполнитель желаний" Андрея Курейчика (2006), "Сирена и Виктория" Александра Галина (2007), "Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше (2007), "Володя" Антона Чехова (2007).Параллельно он сотрудничал с другими театрами – Национальным молодежным театром республики Башкортостан имени Мустая Карима (2005, "Клинч" Алексея Слаповского), Челябинским государственным академическим театром драмы имени Наума Орлова (2004, "ОБЭЖ" Бранислава Нушича), Омским государственным камерным театром "Пятый театр" (2007, "От красной крысы до зеленой звезды" Алексея Слаповского), Театром под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова; 2007, "Женитьба Белугина" Александра Островского и Николая Соловьева).В 2009-2011 годах Пускепалис был главным режиссером Ярославского академического драматического театра имени Федора Волкова. На этой сцене им были поставлены спектакли "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина (2009), "Три сестры", Антона Чехова (2010), "Бедный миллионер", Алексея Слаповского (2010).В 2009 году в Московском театре "Современник" он поставил спектакль "Бог резни" Ясмина Реза; в 2011 году "Дом" Евгения Гришковца и в 2012 году "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова в МХТ им. А.П. Чехова; в 2015 году в саратовском ТЮЗе – "Приключения Солнышкина" Слаповского; в 2019 году в Московском театре Олега Табакова – спектакль "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича по мотивам повести Николая Лескова "Железная воля". 4 декабря 2018 года Сергей Пускепалис был назначен заместителем художественного руководителя МХАТ имени М. Горького по творческой работе. В 2019 году состоялась премьера его спектакля "Последний срок" по Валентину Распутину. В августе 2019 года Сергей Пускепалис был назначен художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова в Ярославле. В 2020 году на сцене театра он осуществил постановку "...Забыть Герострата!" Григория Горина. В 2021 году выпустил спектакль "Предстоящее событие" по пьесе Ильи Глинкова. В кино Сергей Пускепалис начал сниматься в 2003 году, сыграв небольшую роль в фильме Алексея Учителя "Прогулка" (2003). Затем последовали главные роли в фильмах "Простые вещи" (2006), "Аптекарь" (2009), "Скоро весна" (2009).В 2010 году он сыграл роль начальника полярной станции в фильме Алексея Попогребского "Как я провел этим летом". Картина снималась на действующей полярной станции в северной точке материковой части Чукотки. За эту роль артист был удостоен "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля. В последующие годы Пускепалис исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Попытка Веры" (2010), "И не было лучше брата" (2011), "Жизнь и Судьба" (2012), "Метро" (2012), "Крик совы" (2013), "А у нас во дворе..." (2012-2014), "Крик совы" (2013), "Ледокол" (2016), "Большие деньги" (2016), "Частица Вселенной" (2017) и др.Среди киноработ последних лет – главные роли в сериалах "Алекс Лютый" (2019), "А у нас во дворе-2" (2019), "Шифр" (2019, 2020), "Идеалист" (2021), драмах"На острие" (2020), "Бессмертные" (2021), в военных фильмах "Мария. Спасти Москву" (2021), "1941. Крылья над Берлином" (2022), в приключенческой ленте "Хронос" (2022) и др. Всего Пускепалис сыграл в кино свыше 60 ролей.В 2015 году как кинорежиссер он снял фильм "Клинч". Сергей Пускепалис был членом совета по культуре Росгвардии.Входил в центральный совет социалистической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Заслуженный артист Российской Федерации (1999). Был награжден премиями "Ника" (2007) за фильм "Простые вещи", кинофестиваля в Карловых Варах, киноведов и кинокритиков "Белый слон" (2007), призами кинофестиваля "Кинотавр" (2007), "Меридианы Тихого" (2007), призом "Серебряный медведь" МКФ "Берлинале-2010" за лучшую мужскую роль (вместе с Григорием Добрыгиным) в фильме "Как я провел этим летом", премией "Золотой орел" за 2017 год за роль в сериале "А у нас во дворе". В 2013 году Пускепалис получил приз за лучшую мужскую роль Российского кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине за роль в фильме "И не было лучше брата" (2011). В 2014 году он был удостоен приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" за роль в сериале "Крик совы". За режиссерскую работу в фильме "Клинч" он был отмечен призами кинофестивалей "Амурская осень" (2015) и "Виват кино России!" (2016). В 2015 году был награжден Премией ФСБ России, в 2019 году – знаком отличия "За Заслуги" Министерства обороны РФ (2019).20 сентября 2022 года стало известно, что Сергей Пускепалис погиб в ДТП.У него остались жена и сын Глеб, который, как и отец, стал актером, сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Коктебель" (2003), "Трендонутые" (2019), "Рашн Юг" (2021), "Совершенно летние" (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей пускепалис, россия, ярославль, олег табаков, саратов, мастерская петра фоменко, мхат имени м. горького, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)