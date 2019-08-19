Худрук Пускепалис представлен труппе театра Волкова

"Надо помнить, что театр - это дело веселое и ответственное. Эти две компоненты должны регулироваться отношениями внутри театра. Важен коллектив, атмосфера благожелательности внутри театра", - сказал новый худрук. - Спасибо огромное за то, что вы, я уверен, готовы радоваться нашему общему делу, готовы включиться в этот процесс. Желаю, чтобы мы гордились друг другом и нашим потрясающим удивительным театром".