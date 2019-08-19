Худрук Пускепалис представлен труппе театра Волкова

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Сергей Пускепалис в понедельник был представлен коллективу ярославского театра драмы имени Ф. Волкова в качестве художественного руководителя, передает корреспондент РИА Новости.
Пускепалиса представил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Также на встрече присутствовал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
"Надо помнить, что театр - это дело веселое и ответственное. Эти две компоненты должны регулироваться отношениями внутри театра. Важен коллектив, атмосфера благожелательности внутри театра", - сказал новый худрук. - Спасибо огромное за то, что вы, я уверен, готовы радоваться нашему общему делу, готовы включиться в этот процесс. Желаю, чтобы мы гордились друг другом и нашим потрясающим удивительным театром".
Он отметил, что его предшественник Евгений Марчелли оставил ему "очень серьезное наследство".
"Не надо заново формировать афишу, с актерами возиться. Здесь все находится в замечательном состоянии. Это такое наследство, которое бы не растерять, эту инерцию творческую надо продолжить", - подчеркнул Пускепалис.
Замминистра культуры в беседе с журналистами заявил о своей уверенности, что художественный руководитель выведет театра на новый уровень.
"Ярославль как город и ярославский театр всегда отличались самобытностью. Сохранить эту самобытность русского драматического театра и развить ее, конечно, для этого нужны новые решения", - подчеркнул Овсиенко.
Ранее министерство культуры РФ, разрешая конфликт между директором театра имени Ф. Волкова Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли, освободило директора от должности, а худруку объявило выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе.