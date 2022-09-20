https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818124530.html

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Художественный руководитель Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-20T13:43

2022-09-20T13:43

2022-09-21T00:44

сергей пускепалис

культура

происшествия

ярославль

ростовский район

новости культуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.Политик выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Пускепалиса. Он назвал смерть артиста огромной потерей для Ярославской области и всей России.Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Театра имени Волкова Айрата Тухватуллина, Пускепалис погиб, помогая жителям Донбасса." Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности <…> перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям в Донбассе. Как мне сказал бывший директор ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", — сообщил ректор ГИТИСа.Он назвал Пускепалиса замечательным режиссером и очень хорошим актером.Ранее источник сообщил РИА Новости, что худрук и его водитель погибли в ДТП в Ярославской области. По официальным данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии, подчеркнули в УМВД по региону.Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018-м получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Получил известность за свои роли в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818151321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей пускепалис, происшествия, ярославль, ростовский район, новости культуры