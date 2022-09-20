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Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818124530.html
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Художественный руководитель Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-20T13:43
2022-09-21T00:44
сергей пускепалис
культура
происшествия
ярославль
ростовский район
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.Политик выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Пускепалиса. Он назвал смерть артиста огромной потерей для Ярославской области и всей России.Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Театра имени Волкова Айрата Тухватуллина, Пускепалис погиб, помогая жителям Донбасса." Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности &lt;…&gt; перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям в Донбассе. Как мне сказал бывший директор ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", — сообщил ректор ГИТИСа.Он назвал Пускепалиса замечательным режиссером и очень хорошим актером.Ранее источник сообщил РИА Новости, что худрук и его водитель погибли в ДТП в Ярославской области. По официальным данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии, подчеркнули в УМВД по региону.Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018-м получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Получил известность за свои роли в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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сергей пускепалис, происшествия, ярославль, ростовский район, новости культуры
Сергей Пускепалис, Культура, Происшествия, Ярославль, Ростовский район, Новости культуры
13:43 20.09.2022 (обновлено: 00:44 21.09.2022)
 
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии на трассе в Ярославской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.
"Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым. Волковский осиротел", — написал глава области.
Политик выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Пускепалиса. Он назвал смерть артиста огромной потерей для Ярославской области и всей России.
Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Театра имени Волкова Айрата Тухватуллина, Пускепалис погиб, помогая жителям Донбасса.
" Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности <…> перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям в Донбассе. Как мне сказал бывший директор ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", — сообщил ректор ГИТИСа.
Он назвал Пускепалиса замечательным режиссером и очень хорошим актером.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что худрук и его водитель погибли в ДТП в Ярославской области. По официальным данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии, подчеркнули в УМВД по региону.
Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018-м получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Получил известность за свои роли в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича в Театре Олега Табакова в Москве
Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля Русская война Пекторалиса по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича в Театре Олега Табакова в Москве

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