https://ria.ru/20220920/odkb-1818246308.html

Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению

Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению - РИА Новости, 20.09.2022

Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:38

2022-09-20T18:38

2022-09-20T19:39

в мире

армения

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

анатолий сидоров

станислав зась

григорий карасин

ереван

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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.Накануне в этой стране закончила работу передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220917/armeniya-1817533481.html

армения

ереван

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, анатолий сидоров, станислав зась, григорий карасин, ереван, азербайджан, совет федерации рф