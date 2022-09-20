18:38 20.09.2022 (обновлено: 19:39 20.09.2022)
Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению
Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем прибыла в Армению
© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств — членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", — сказал он.
Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.
Накануне в этой стране закончила работу передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.