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Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению - РИА Новости, 20.09.2022
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Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению
Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению - РИА Новости, 20.09.2022
Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению
Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:38
2022-09-20T19:39
в мире
армения
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
анатолий сидоров
станислав зась
григорий карасин
ереван
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ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.Накануне в этой стране закончила работу передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220917/armeniya-1817533481.html
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в мире, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, анатолий сидоров, станислав зась, григорий карасин, ереван, азербайджан, совет федерации рф
В мире, Армения, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Анатолий Сидоров, Станислав Зась, Григорий Карасин, Ереван, Азербайджан, Совет Федерации РФ
18:38 20.09.2022 (обновлено: 19:39 20.09.2022)
 
Генсек ОДКБ Зась прибыл в Армению

Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем прибыла в Армению

© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Станислав Зась. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств — членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", — сказал он.

Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.
Накануне в этой стране закончила работу передовая группа миссии во главе с начальником Объединенного штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

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В миреАрменияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеАнатолий СидоровСтанислав ЗасьГригорий КарасинЕреванАзербайджанСовет Федерации РФ
 
 
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