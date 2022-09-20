https://ria.ru/20220920/donbass-1818176124.html
Беженка из Горловки считает, что жители Донбасса готовы стать частью России
Беженка из Горловки считает, что жители Донбасса готовы стать частью России - РИА Новости, 20.09.2022
Беженка из Горловки считает, что жители Донбасса готовы стать частью России
Беженка из Горловки в ДНР рассказала РИА Новости, что жители Донбасса давно готовы присоединиться к России, только так наступит мир. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:31
2022-09-20T15:31
2022-09-20T15:46
в мире
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ВОЛГОГРАД, 20 сен - РИА Новости. Беженка из Горловки в ДНР рассказала РИА Новости, что жители Донбасса давно готовы присоединиться к России, только так наступит мир.Пенсионерка Вера Николаевна из Горловки уже полгода находится в пункте временного размещения в Волгограде. По ее словам, тяжело было покидать родной дом, зная, что там остались родные и близкие."Понимали все эти годы, что придет такой день, как сегодня. Я с радостью думаю, что, слава богу, что пришел такой момент. И не только мы, но и Луганская область, и ещё ряд областей присоединятся к России. Думаю, что произойдет это быстро, люди к этому давно готовы", - сказала женщина.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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Пенсионерка из Горловки о присоединении к России
Пенсионерка из Горловки в пункте временного размещения в Волгограде рассказала РИА Новости, что в Донбассе давно готовы присоединяться к России и только так наступит мир
2022-09-20T15:31
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, горловка, россия, донбасс, нато
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Горловка, Россия, Донбасс, НАТО
15:31 20.09.2022 (обновлено: 15:46 20.09.2022)
Беженка из Горловки считает, что жители Донбасса готовы стать частью России
Беженка из Горловки в ДНР рассказала, что на Донбассе давно готовы присоединиться к России