https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:38
2022-09-20T02:38
2022-09-20T02:38
туризм
туризм
новости - туризм
доминикана
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/92/1559799261_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0313839d8fd6125ca0f74f08ad645525.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане, сообщает АТОР.В этом году туристы могут купить путевку в эту страну с перелетом через Турцию, прямых рейсов нет. Старт программ — 15 октября. Вылеты запланированы из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.Приобрести тур из Антальи в Пунта-Кану можно за 248 тысяч рублей на двоих. Также необходимо заложить стоимость путешествия из Москвы до Антальи и обратно, прибавив к путевке еще по 44 тысячи рублей за каждого пассажира.В Доминикану можно попасть и через Казахстан, но со стыковкой в Милане. Путевка с вылетом из Алма-Аты на восемь ночей обойдется в 205 тысяч рублей на двоих. Дополнительные расходы — дорога до казахского города, билет в оба конца стоит от 30,5 тысячи рублей на одного пассажира.Самостоятельно добраться до курортов Доминиканы можно, но такой отдых обойдется значительно дороже. Лететь придется с несколькими стыковками и отдать за дорогу около 280 тысяч рублей за туриста. Отель в Пунта-Кане можно забронировать за пять тысяч рублей в сутки. В итоге десятидневный отдых на двоих обойдется не менее, чем в 600 тысяч рублей.За восемь месяцев 2022 года в республике отдохнули почти 104 тысячи россиян, сообщили в представительстве министерства туризма Доминиканы в РФ. Причем большинство из них — 93 тысячи — прилетали в январе и феврале, когда две страны еще связывали прямые чартерные и регулярные рейсы.
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
доминикана
москва
турция
казахстан
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/92/1559799261_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4adc1fcdb97806e0ab1d73dc1608f7ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, доминикана, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, турция, казахстан, авиабилеты, анталья (провинция), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Доминикана, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Турция, Казахстан, Авиабилеты, Анталья (провинция), туристы
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане
АТОР: стоимость отдыха для россиян в Доминикане в октябре — от 270 тысяч рублей на двоих