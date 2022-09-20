https://ria.ru/20220920/dominikana-1817801062.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане - РИА Новости, 20.09.2022

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:38

2022-09-20T02:38

2022-09-20T02:38

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Доминикане, сообщает АТОР.В этом году туристы могут купить путевку в эту страну с перелетом через Турцию, прямых рейсов нет. Старт программ — 15 октября. Вылеты запланированы из Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.Приобрести тур из Антальи в Пунта-Кану можно за 248 тысяч рублей на двоих. Также необходимо заложить стоимость путешествия из Москвы до Антальи и обратно, прибавив к путевке еще по 44 тысячи рублей за каждого пассажира.В Доминикану можно попасть и через Казахстан, но со стыковкой в Милане. Путевка с вылетом из Алма-Аты на восемь ночей обойдется в 205 тысяч рублей на двоих. Дополнительные расходы — дорога до казахского города, билет в оба конца стоит от 30,5 тысячи рублей на одного пассажира.Самостоятельно добраться до курортов Доминиканы можно, но такой отдых обойдется значительно дороже. Лететь придется с несколькими стыковками и отдать за дорогу около 280 тысяч рублей за туриста. Отель в Пунта-Кане можно забронировать за пять тысяч рублей в сутки. В итоге десятидневный отдых на двоих обойдется не менее, чем в 600 тысяч рублей.За восемь месяцев 2022 года в республике отдохнули почти 104 тысячи россиян, сообщили в представительстве министерства туризма Доминиканы в РФ. Причем большинство из них — 93 тысячи — прилетали в январе и феврале, когда две страны еще связывали прямые чартерные и регулярные рейсы.

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

https://ria.ru/20200108/1562707731.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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