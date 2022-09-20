https://ria.ru/20220920/blizhniyvostok-1818136442.html

Эксперты прогнозируют рост турпотока из стран Ближнего Востока в Россию

Эксперты прогнозируют рост турпотока из стран Ближнего Востока в Россию - РИА Новости, 20.09.2022

Эксперты прогнозируют рост турпотока из стран Ближнего Востока в Россию

Туристический поток в Россию из стран Ближнего Востока вырастет в полтора-три раза после внедрения единой электронной визы, заявили РИА Новости представители... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:28

2022-09-20T17:28

2022-09-20T17:28

туризм

ближний восток

россия

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турпоток

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Марина Первухина. Туристический поток в Россию из стран Ближнего Востока вырастет в полтора-три раза после внедрения единой электронной визы, заявили РИА Новости представители отрасли."Жители Саудовской Аравии, Кувейта хотят приезжать сюда, но им нужно две недели ждать визу. Отмена или упрощение правил получения документов позволит увеличить число туристов из этих регионов в два-три раза", — сказал директор компании I Visit Russia Юссеф Эмад Эльдин.Рассчитывают на скорый запуск единой электронной визы и в Комитете по туризму Москвы, так как именно этот город является главной точкой притяжения путешественников из государств Ближнего Востока. "В одобренный президентом список входит 52 страны, в том числе Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Катар. Такие визовые послабления обычно способствуют росту турпотока в среднем на 40 процентов", — отметил начальник управления международного взаимодействия комитета Булат Нурмуханов.На рост спроса повлияет также увеличение количества рейсов между странами и внедрение карт "Мир", уверены в "Интуристе". "Надеемся, что в будущем году дойдем до уровня допандемийного периода, когда мы принимали десятки тысяч человек из стран Ближнего Востока", — заявила коммерческий директор выездного направления туроператора Татьяна Олейникова.По словам Нурмуханова, на данный момент между Москвой и Дубаем курсируют восемь-десять рейсов в день, по семь раз в неделю пребывают самолеты из Абу-Даби, Манамы, а из Шарджа в столицу летают чартеры."За время пандемии структура въездного туризма очень изменилась: доля гостей из Ближнего Востока выросла с 11 до 24 процентов в прошлом году. Только из ОАЭ в Москву прибыли 27 тысяч человек. Это историческая цифра. Мы понимаем, что арабский рынок готов к нам ехать", — добавил он.Нурмуханов отметил, что московская туриндустрия подстраивается под путешественников из стран Ближнего Востока. "Очень важно знать детали, особенно если мы рассчитываем на гостей люксового сегмента. Например, у них есть запрос на халяльное меню, и его стали предлагать. В некоторых отелях также появилась еще одна важная деталь — коврик для молитвы", — уточнил собеседник агентства.Говоря о том, какие города России, помимо Москвы, привлекают туристов из ближневосточных стран, эксперты отметили Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Также они планируют популяризовать Чечню, Дагестан, Мурманск и Байкал.Завершить модернизацию сервисов для оформления ежиных электронных виз для 52 стран российский МИД планирует к концу этого года.

https://ria.ru/20220919/forum-1817927658.html

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оман

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ближний восток, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турпоток, туристы, новости - туризм, туризм, саудовская аравия, оман, катар, кувейт