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МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев
МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев - РИА Новости, 19.09.2022
МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев
Российский МИД планирует к концу года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для 52 стран и откроет специальный сайт по оформлению... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:34
2022-09-19T15:34
2022-09-19T16:26
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российский МИД планирует к концу года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для 52 стран и откроет специальный сайт по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз, чтобы защитить от DDoS-атак, сообщает департамент информации и печати ведомства."Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 2571-р и от 23 октября 2020 года № 2741-р соответственно", - уточняется в документе.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, туризм, новости - туризм
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
15:34 19.09.2022 (обновлено: 16:26 19.09.2022)
МИД запустит сервис по оформлению единых электронных виз для иностранцев
МИД России запустит сервис по оформлению единых электронных виз для граждан 52 стран