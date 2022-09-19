https://ria.ru/20220919/zyuganov-1817994881.html

Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах

Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах - РИА Новости, 19.09.2022

Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T21:46

2022-09-19T21:46

2022-09-19T21:46

геннадий зюганов

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

денис пушилин

донецкая народная республика

кпрф

в мире

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.По его словам, КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала "этот судьбоносный шаг", на очереди еще одно историческое решение, в РФ обязаны выполнить волю "многострадального народа ЛДНР".

https://ria.ru/20220919/referendum-1817978782.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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геннадий зюганов, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, кпрф, в мире