https://ria.ru/20220919/zyuganov-1817994881.html
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах - РИА Новости, 19.09.2022
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:46
2022-09-19T21:46
2022-09-19T21:46
геннадий зюганов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.По его словам, КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала "этот судьбоносный шаг", на очереди еще одно историческое решение, в РФ обязаны выполнить волю "многострадального народа ЛДНР".
https://ria.ru/20220919/referendum-1817978782.html
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геннадий зюганов, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, кпрф, в мире
Геннадий Зюганов, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, КПРФ, В мире
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
Лидер КПРФ Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах