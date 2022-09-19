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Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах - РИА Новости, 19.09.2022
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Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах - РИА Новости, 19.09.2022
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:46
2022-09-19T21:46
геннадий зюганов
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
донецкая народная республика
кпрф
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.По его словам, КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала "этот судьбоносный шаг", на очереди еще одно историческое решение, в РФ обязаны выполнить волю "многострадального народа ЛДНР".
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геннадий зюганов, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, кпрф, в мире
Геннадий Зюганов, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, КПРФ, В мире
21:46 19.09.2022
 
Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах

Лидер КПРФ Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о референдумах

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу общественных палат ЛНР и ДНР о немедленном проведении референдумов о вхождении в состав России.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о вхождении в состав России.
"Поддерживаю инициативу общественных палат Донецкой и Луганской народных республик о немедленном проведении референдумов о воссоединении с Россией... Откладывать этот вопрос недопустимо!" - написал Зюганов в своем Telegram-канале.
По его словам, КПРФ восемь лет настаивала на признании независимости Донбасса, и в итоге Россия сделала "этот судьбоносный шаг", на очереди еще одно историческое решение, в РФ обязаны выполнить волю "многострадального народа ЛДНР".
Торжественное поднятие флага Луганской Народной Республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 20:16
Политолог не видит препятствий для проведения референдума в ЛНР
 
Геннадий ЗюгановРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКПРФВ мире
 
 
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