https://ria.ru/20220919/zhertvy-1817872502.html
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны - РИА Новости, 19.09.2022
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны
Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:54
2022-09-19T14:54
2022-09-19T14:54
ленинградская область
германия
без срока давности
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.В Ленинградском областном суде в понедельник началось первое заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны."Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории (Ленинградской области) такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идет эксгумация останков. Я думаю, около полумиллиона, но еще неизвестно, потому что были эвакуированные из других областей, были военнопленные, которые уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч, были другие категории населения… Давайте вспомним о трагической судьбе ленинградских детей", - сказал Ковалев.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220915/melnik-1816740709.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, германия, без срока давности, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Ленинградская область, Германия, Без срока давности, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны
Историк Ковалев: около полумиллиона человек стали жертвами нацистов под Ленинградом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
В Ленинградском областном суде в понедельник началось первое заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны.
"Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории (Ленинградской области) такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идет эксгумация останков. Я думаю, около полумиллиона, но еще неизвестно, потому что были эвакуированные из других областей, были военнопленные, которые уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч, были другие категории населения… Давайте вспомним о трагической судьбе ленинградских детей", - сказал Ковалев.
Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры
, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию
и другие страны более 276 тысяч человек.
В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.