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Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны - РИА Новости, 19.09.2022
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Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны - РИА Новости, 19.09.2022
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны
Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:54
2022-09-19T14:54
ленинградская область
германия
без срока давности
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.В Ленинградском областном суде в понедельник началось первое заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны."Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории (Ленинградской области) такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идет эксгумация останков. Я думаю, около полумиллиона, но еще неизвестно, потому что были эвакуированные из других областей, были военнопленные, которые уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч, были другие категории населения… Давайте вспомним о трагической судьбе ленинградских детей", - сказал Ковалев.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.
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ленинградская область
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ленинградская область, германия, без срока давности, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Ленинградская область, Германия, Без срока давности, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:54 19.09.2022
 
Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны

Историк Ковалев: около полумиллиона человек стали жертвами нацистов под Ленинградом

© РИА Новости / Борис КудояровДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
В Ленинградском областном суде в понедельник началось первое заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны.
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"Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории (Ленинградской области) такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идет эксгумация останков. Я думаю, около полумиллиона, но еще неизвестно, потому что были эвакуированные из других областей, были военнопленные, которые уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч, были другие категории населения… Давайте вспомним о трагической судьбе ленинградских детей", - сказал Ковалев.
Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.
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Ленинградская областьГерманияБез срока давностиСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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