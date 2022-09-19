https://ria.ru/20220919/zhertvy-1817872502.html

Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны

Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны - РИА Новости, 19.09.2022

Историк назвал число жертв нацистов в Ленинградской области в годы войны

Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:54

2022-09-19T14:54

2022-09-19T14:54

ленинградская область

германия

без срока давности

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, сообщил на заседании суда доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.В Ленинградском областном суде в понедельник началось первое заседание по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны."Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории (Ленинградской области) такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идет эксгумация останков. Я думаю, около полумиллиона, но еще неизвестно, потому что были эвакуированные из других областей, были военнопленные, которые уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч, были другие категории населения… Давайте вспомним о трагической судьбе ленинградских детей", - сказал Ковалев.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220915/melnik-1816740709.html

https://ria.ru/20220916/blokada-1817186835.html

ленинградская область

германия

ссср

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, германия, без срока давности, ссср, великая отечественная война (1941-1945)