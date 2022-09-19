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Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 19.09.2022
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Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 19.09.2022
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения
Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:58
2022-09-19T16:41
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения России."В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", - говорится в сообщении.Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://sn.ria.ru/20220809/minprosvescheniya-1808332120.html
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
15:58 19.09.2022 (обновлено: 16:41 19.09.2022)
 
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения

Минпросвещения: школьники обязаны посещать "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения России.
"В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
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