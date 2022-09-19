https://ria.ru/20220919/shkola-1817895175.html

Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения

Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 19.09.2022

Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения

Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:58

2022-09-19T15:58

2022-09-19T16:41

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения России."В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", - говорится в сообщении.Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://sn.ria.ru/20220809/minprosvescheniya-1808332120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование