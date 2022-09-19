https://ria.ru/20220919/shkola-1817895175.html
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 19.09.2022
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения
Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:58
2022-09-19T15:58
2022-09-19T16:41
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения России."В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", - говорится в сообщении.Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания."Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://sn.ria.ru/20220809/minprosvescheniya-1808332120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
15:58 19.09.2022 (обновлено: 16:41 19.09.2022)
Школьники обязаны посещать "Разговоры о важном", заявили в Минпросвещения
Минпросвещения: школьники обязаны посещать "Разговоры о важном"
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Уроки "Разговоры о важном" являются циклом классных часов, внеурочная деятельность является частью образовательных программ, поэтому школьники обязаны посещать эти уроки и добросовестно осваивать образовательную программу, сообщается
в официальном Telegram-канале Минпросвещения России.
"В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что методическими рекомендациями к проведению занятий не предусмотрено выставление оценок школьникам и домашние задания.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.