https://ria.ru/20220919/ran-1817871111.html

В РАН заявили о риске превращения академии в "клуб ученых"

В РАН заявили о риске превращения академии в "клуб ученых" - РИА Новости, 19.09.2022

В РАН заявили о риске превращения академии в "клуб ученых"

Кандидат на пост президента Российской академии наук, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников заявил о... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:52

2022-09-19T14:52

2022-09-19T14:52

александр сергеев (ран)

россия

российская академия наук

сибирское отделение ран

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кандидат на пост президента Российской академии наук, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников заявил о риске "безостановочного превращения" РАН в "клуб почетных ученых" и пообещал в случае избрания главой Академии наук возродить ее престиж и значимость.Сегодня РАН переживает такой же переломный момент, как во время своей реформы в 2013 году, сказал Красников в понедельник, выступая с предвыборной речью на общем собрании РАН."Либо мы скатываемся без остановки в "научный клуб", либо мы возрождаем великую академию наук", - сказал Красников.По его словам, у руководства страны "есть заинтересованность в том, чтобы академия возродилась". Красников пообещал в случае избрания главой РАН сделать это.РАН с 2013 года не является государственной академией наук, а имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения, и непосредственно исследования не проводит. Научно-исследовательские институты, до реформы системы государственных академий наук бывшие в составе РАН, сейчас находятся в ведении министерства науки и высшего образования РФ, а аббревиатура РАН в их названии оставлена в качестве бренда.К функциям РАН относятся научно-методическое руководство организациями, в которых проводятся научные исследования, финансируемые из государственного бюджета, участие в составлении и координации программ или подпрограмм фундаментальных научных исследований, экспертное научное обеспечение деятельности государственных органов и организаций, прогнозирование основных направлений научно-технологического и социально-экономического развития РФ, популяризация науки и техники.После того, как действующий глава РАН Александр Сергеев в понедельник заявил о снятии своей кандидатуры, остались два претендента на пост президента Академии наук - Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.Тайное голосование на выборах президента РАН пройдет во вторник. Для победы одному из кандидатов достаточно будет набрать простое большинство голосов - более 50% от общего числа членов РАН, присутствующих на общем собрании.

https://ria.ru/20220917/krym-1817231967.html

https://ria.ru/20220909/ran-1815701116.html

https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html

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александр сергеев (ран), россия, российская академия наук, сибирское отделение ран