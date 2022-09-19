https://ria.ru/20220919/genotsid-1817891859.html

Действия нацистов под Ленинградом можно признать геноцидом, считает историк

Действия нацистов под Ленинградом можно признать геноцидом, считает историк - РИА Новости, 19.09.2022

Действия нацистов под Ленинградом можно признать геноцидом, считает историк

Действия нацистской Германии и ее союзников на территории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны можно признать геноцидом советского народа, РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:48

2022-09-19T15:48

2022-09-19T15:48

ленинградская область

ленинград

ссср

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Действия нацистской Германии и ее союзников на территории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны можно признать геноцидом советского народа, считает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.Ковалев в понедельник принял участие в первом заседании Ленинградского областного суда по рассмотрению иска прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны."Да", - сказал он, отвечая на вопрос заместителя прокурора Ленинградской области Сергея Виноградова, можно ли признать действия нацистов в регионе геноцидом советского народа.По оценке ученого, об этом свидетельствует и общее количество жертв нацистов и их пособников, и сама "целенаправленная" политика нацистской Германии на оккупированной территории, которая во время Великой Отечественной войны была направлена "не на ассимиляцию, не на вытеснение, а именно на уничтожение"."Нам нужно говорить не только о нацистской Германии, не только о Третьем рейхе, но и конкретно называть тех, кто был союзником и совершал все эти преступления. И особое внимание, наверное, нужно обращать на тех, кто сейчас занимается героизацией нацизма… Если мы будем молчать, если мы не покажем самим себе и всему миру конкретные юридически установленные и человечески установленные факты, то, я думаю, это было бы не только неправильно, но и преступно", - добавил Ковалев.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступлений нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, также насильственно были угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны. В судебном заседании объявлен перерыв до 21 сентября.

https://ria.ru/20220916/blokada-1817186835.html

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ленинградская область

ленинград

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, ленинград, ссср, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)