https://ria.ru/20220918/putin-1817664050.html

Турки восхитились заявлением Путина о Европе

Турки восхитились заявлением Путина о Европе - РИА Новости, 18.09.2022

Турки восхитились заявлением Путина о Европе

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:12

2022-09-18T14:12

2022-09-18T16:14

владимир путин

россия

европа

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

сша

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения лимита цен на эти энергоресурсы. "Путин великолепен, жду продолжения", — написал один из комментаторов. "Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — заявил другой. "Пусть Запад замерзнет, ​​чтобы они опомнились", — написал еще один пользователь."Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо", — резюмировали читатели.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к этой инициативе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о намерении вынести на обсуждение инициативу по ограничению стоимости газа.Путин, в свою очередь, напомнил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов. После этого ЕК решила отказаться от введения потолка цен на газ и теперь продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

https://ria.ru/20220911/gaz-1815992809.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816902975.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, европа, в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша