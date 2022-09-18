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Турки восхитились заявлением Путина о Европе - РИА Новости, 18.09.2022
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Турки восхитились заявлением Путина о Европе
Турки восхитились заявлением Путина о Европе - РИА Новости, 18.09.2022
Турки восхитились заявлением Путина о Европе
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:12
2022-09-18T16:14
владимир путин
россия
европа
в мире
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
сша
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения лимита цен на эти энергоресурсы. "Путин великолепен, жду продолжения", — написал один из комментаторов. "Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — заявил другой. "Пусть Запад замерзнет, ​​чтобы они опомнились", — написал еще один пользователь."Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо", — резюмировали читатели.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к этой инициативе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о намерении вынести на обсуждение инициативу по ограничению стоимости газа.Путин, в свою очередь, напомнил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов. После этого ЕК решила отказаться от введения потолка цен на газ и теперь продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.
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владимир путин, россия, европа, в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша
Владимир Путин, Россия, Европа, В мире, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, США
14:12 18.09.2022 (обновлено: 16:14 18.09.2022)
 
Турки восхитились заявлением Путина о Европе

Читатели Haber 7 поддержали заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали заявление Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа и нефти в западные страны в случае введения лимита цен на эти энергоресурсы.

"Путин великолепен, жду продолжения", — написал один из комментаторов.
"Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа", — заявил другой.
"Путин, я аплодирую тебе", — подчеркнул третий.
"Пусть Запад замерзнет, ​​чтобы они опомнились", — написал еще один пользователь.
"Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо", — резюмировали читатели.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к этой инициативе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о намерении вынести на обсуждение инициативу по ограничению стоимости газа.
Путин, в свою очередь, напомнил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов. После этого ЕК решила отказаться от введения потолка цен на газ и теперь продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний.

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